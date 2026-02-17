Glavni urednik ruskog vojnog časopisa poginuo u zoni SVO

Izvor:
RT Balkan
17.02.2026
14:56
Komentari:0
Gardijski kaplar Pavel Porsev, glavni urednik vojnog časopisa "Ahmat", preminuo je u zoni Specijalne vojne operacije, saopštio je Sveruski javni pokret "Savez ruskih tenkista".
"'Savez ruskih tenkista' sa dubokom tugom izvještava o smrti našeg druga i kolege, 14. februara 2026. godine, u zoni Specijalne vojne operacije, Pavla Igoreviča Porseva, sa pozivnim znakom 'Major'", navodi se u saopštenju.
Porsev je bio glavni urednik vojno-patriotskih časopisa "Ahmat" i "Pobedonosec", istakao je general-potpukovnik Apti Alaudinov, komandant jedinice specijalnih snaga "Ahmat" i zamjenik načelnika Glavne vojno-političke uprave Ministarstva odbrane Rusije.
"Pavel Porsev nije bio samo hrabar ratnik već i talentovani organizator vojno-patriotskog rada. Kreator je i urednik jedinstvenog vojnog časopisa 'Pobedonosec', u kojem je bilježio borbenu istoriju i slavne tradicije 90. gardijske tenkovske divizije, vodio hronologiju vojnih događaja i izvještavao o podvizima i dostignućima vojnika na frontu. Pored 'Pobedonosca', Pavel je izdavao časopise 'Ahmat' i 'Alga', dajući značajan doprinos informativnoj podršci učesnicima SVO i očuvanju sjećanja na heroje Specijalne vojne operacije", dodao je Savez.
Za hrabrost i herojstvo iskazanu u obavljanju vojne dužnosti, gardijski kaplar Porsev je odlikovan državnim medaljama, posebno medaljom "Za zauzimanje Avdijevke".
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu