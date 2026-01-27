Трик за најукусније шницле: Ево шта обавезно требате додати у месо

Извор:
Фаширане шницле су једно од оних јела које неријетко спремамо, али ријетко коме увијек испадну баш савршене, мекане изнутра, а лијепо запечене споља.
Тајна се, заправо, крије у неколико ситних трикова који праве велику разлику.
Најбоље су фаширане шницле од мјешавине меса са мало масноће, јер управо масноћа даје сочност и богат укус. Превише суво месо често резултира сувим и тврдим шницлама, док је маст носилац укуса.
Препорука је да то буде говеђи врат јер има пуноћу укуса и мањи проценат масноће. Уколико се одлучите за ову врсту меса, није на одмет да додате и мало сланине како бисте додатно зачинили фаширане шницле.
Друга тајна је у додацима. Ситно сјецкан црни лук, мало бијелог лука и зачини дају арому, али један састојак је кључан за мекоћу - натопљени хљеб или презле са млијеком. Они задржавају влагу и чине шницле њежнијим. Уједно, јаје помаже да се смјеса повеже, али не треба претјеривати. Још један важан корак је мијешење. Смјесу треба добро, али кратко израдити - тек толико да се састојци сједине. Предуго мијешање може учинити шницле жилавим.
Прије печења, оставите смјесу да одмори барем 15–20 минута у фрижидеру. Тако ће се укуси боље повезати, а шницле ће задржати облик током печења.
На крају, јако је битно и да печење буде равномјерно - добро загријте таву прије него што их ставите на пржење. То ће учинити да оне буду сочне изнутра док ће споља добити златно-смеђу корицу.
