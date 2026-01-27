Ове намирнице се препоручују трудницама за смањење мучнине

Извор:
Кликс
27.01.2026
13:41
Мучнина у трудноћи, посебно у првом тромјесечју, једно је од најчешћих искустава трудница. Иако је обично пролазна, може знатно отежати свакодневицу. Срећом, начин прехране може значајно помоћи у ублажавању симптома.
Храна која је блага за желудац и лако пробављива често даје најбоље резултате. Топла зобена каша или једноставни тост могу смирити желудац, док воће попут банана или наранџи осигурава енергију и потребне минерале, а истовремено не иритира пробавни систем.
Такође, мале, честе порције хране током дана помажу одржати равнотежу шећера у крви и спријечити осјећај празног желуца, који често појачава мучнину. Хидратација је такође кључна, па конзумирање свјежег воћа и поврћа с високим садржајем воде може додатно олакшати тегобе.
Ђумбир је један од најпознатијих природних савезника против мучнине. Може се конзумирати као чај, у облику кандираног ђумбира или као додатак смоотхиејима.
Богате калијем и лако пробављиве, банане помажу у надокнади минерала изгубљених повраћањем и пружају брз извор енергије без надражујућег учинка на желудац.
Сухе марелице, смокве или бадеми, као и обични крекери или тост, могу спријечити осјећај празног желуца који често појачава мучнину. Мали залогаји током дана помажу одржати стабилан ниво шећера у крви.
Зобена каша је блага за желудац и истовремено даје осјећај ситости. Топла зобена каша с мало меда или воћа може бити одличан доручак који смирује мучнину.
Краставци, лубеница, наранџе и јабуке помажу у хидратацији и пружају освјежавајуће храњиве твари без преоптерећења желуца.
