Slučaj Malić: Dobar za skup, skup za odbranu

Federalni mediji "slučaj Miodrag Malić" prvo su naslovili sa "incident", a da bi zadržali pomirljivi ton Sarajeva i opozicije u Srpskoj, te vruće jeseni 2022. godine slučaju su dodali i "brzo riješen".

Početkom novembra opoziciona elita okupila se ispred RTRS-a odakle su predvodili višednevne proteste ili slavili pobjedu, zbog rezultata izbora na kojima je Milorad Dodik pobijedio kandidata PDP-a Jelenu Trivić.

Tokom govora Milana Radovića, tadašnjeg poslanika SDS-a, na bini se u jednom trenutku pojavio narodni čovjek sa plakatom na kojem su likovi prvog predsjednika SDS-a Radovana Karadžića i generala VRS Ratka Mladića.

Miodrag Malić

Taj dio je nazvan incidentom. Malić je nešto kratko rekao, da bi u mikrofon izgovorio "Nije ovo Dodikova prćija". Upravo će Dodik, skoro četiri godine kasnije, stati u odbranu istog Malića nakon što ga je sudinica Suda BiH Sena Uzunović osudila na tri godine zatvora zbog pomenutog "incidenta".

Niko od okupljenih opozicionara, osim Jelene Trivić, nije podigao glas da zaštiti Malića koji je slikama Karadžića i Mladića izazvao uznemirenost Harnesu Safiću dok je gledao veličanstveni skup opozicije u Banjaluci.

Zaštitnik obespravljenih i lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović ostao je nijem za ovu osjetljivu temu. Do objavljivanja ovog teksta nije se oglasio.

Javnost neće saznati ni stav Branka Blanuše, predsjednika SDS-a, koji je pozvan da komentariše sve, osim ovoga.

Sve su to, po pomirljivom receptu, teme koje nas razdvajaju. Tako Malić preko noći posta dobar za skup (protest), ali skup za odbranu.

Dodatnu gorčinu izaziva i činjenica da je na tri godine zatvora Malića osudila Sena Uzunović, sudinica koja je osudila i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog nepoštivanja nametnutih zakona Kristijana Šmita.

“Dignitet Suda BiH očigledno više ne postoji. Pravda se dijeli selektivno, a naročito kad se sudi Srbima”, rekla je prof. dr Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, povodom presude Miodragu Maliću, koji je na protestu opozicije 2022. godine držao sliku na kojoj su Radovan Karadžić i Ratko Mladić.

“Tri godine zatvora zbog slike! Uz obrazloženje da se radi, kako Sud BiH kaže ‘izazivanju nacionalne, rasne i vjerske mržnje’. Miodrag Malić nije ni riječ rekao na pomenutom mitingu, nije ni izgovorio ništa što bi izazvalo djelo po kojem mu je suđeno”, izjavila je Trivićeva.

Kako kaže, još je apsurdnije to što je sud postupao po prijavi čovjeka iz drugog entiteta koji je na televiziji gledao snimak mitinga.

“Ne uživo, nego snimak! Da li to znači da bi se pojavljivanje arhivskih video snimaka i fotografija Radovana Karadžića ili Ratka Mladića u nekom dokumentarnom filmu takođe tretiralo kao krivično djelo”, istakla je Trivićeva.

Trivićeva je postavila pitanje da li je ovo poruka Suda BiH svim Srbima da sutra svaki nacionalni simbol može postati osnov za suđenje i zatvorsku kaznu.

“Zar ljudi zaposleni u Sudu BiH ne primjećuju da već skoro dvije decenije ne doprinose pomirenju na ovim prostorima, nego samo produbljuju mržnju i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u BiH? Jer da nije tako, postavlja se pitanje zašto se ne sudi nikom ko u kolonama oko Bužima svake godine nosi zastave ISIL-a i druge zastave i obilježja terorističkih organizacija”, zaključila je Trivićeva.