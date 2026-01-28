Trišić Babić: Srpska ima iskrene prijatelje u Izraelu

Za sve koji se bave politikom i diplomatijom, velika je privilegija biti ovih dana u Izraelu, što smo u zemlji preko koje se svijet ubrzano mijenja. Situacija je dosta slična kao u regionu, posebno kod nas u BiH, rekla je v.d. predsjednika Republike Srpske, Ana Trišić Babić, nakon sastanka delegacije Srpske sa premijerom Izraela, Benjaminom Netanjahuom.

- Sastanak sa premijerom Netanjahuom je bio izvanredan i ja sam svjedok da Republika Srpska posljednjih 15 godina iskreno, na dnevnoj bazi, uspostavlja prijateljstva sa narodima i državama. I evo mi smo svjedoci da smo došli do krune našeg mukotrpnog rada i da je Srpska prepoznata na mapi, svi sada znaju gdje je Srpska - rekla je Trišić Babić.

Kako je navela, Republika Srpska ima iskrene prijatelje koji počinju saradnju sa Srpskom.

Istakla je da su dogovorili da će potpisati memorandume o specifičnim oblicima saradnje Republike Srpske i Izraela.

- Izrael će čak ispitati mogućnost, dali su nalog ambasadoru, otvaranja kancelarije u Banjaluci. Pojačavamo svoje Predstavništvo koje odavno imamo u Jerusalimu, dakle pojačavamo aktivnosti našeg Predstavništva. Premijer Netanjahu je, što sam stvarno iznenađena, i pored svega što se dešava ovdje, našao vremena da se sastane sa nama, to je bio pravi bilateralni sastanak, sa svim obilježjima bilateralnog sastanka, i sa velikim poznavanjem situacije u Republici Srpskoj i BiH i regionu i pitanjima na koja smo mi imali odgovore - istakla je Trišić Babić.

Trišić Babić je istakla da nastavljaju sa borbom za Republiku Srpsku, za pozicioniranje Srpske, preko "naših izraelskih prijatelja".

- Pojačavamo i kontakte i saradnju sa administracijom SAD i Bijelom kućom i mislim da će naši građani u narednih mjesec dana imati odlične vijesti šta im možemo donijeti i šta smo sve napravili u januaru mjesecu - poručila je Trišić Babić.