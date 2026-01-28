Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

28.01.2026
15:34
Komentari:0
Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Hvala premijeru Izraela Benaminju Netjanahuu", kaže Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.
Cvijanović je na ovoj društvenoj mreži objavila fotografije sa sastanka v.d. predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
Thank you, Prime Minister @netanyahu ! 🇮🇱— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 28, 2026
Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda!
Sastanak v.d. predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić i predsjednika @snsddodik @MiloradDodik sa premijerom Države Izrael Benjaminom… pic.twitter.com/ySn01noze8
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h12
Najnovije
Najčitanije
15
39
15
34
15
25
15
20
15
19
Trenutno na programu