Logo
Large banner

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

28.01.2026

15:34

Komentari:

0
Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа
Foto: SRNA

Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Hvala premijeru Izraela Benaminju Netjanahuu", kaže Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Cvijanović je na ovoj društvenoj mreži objavila fotografije sa sastanka v.d. predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Benjamin Netanjahu

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Уставни суд Српске: Станивуковић присвојио надлежност која му не припада

Republika Srpska

Ustavni sud Srpske: Stanivuković prisvojio nadležnost koja mu ne pripada

1 h

1
Случај Малић: Добар за скуп, скуп за одбрану

Republika Srpska

Slučaj Malić: Dobar za skup, skup za odbranu

1 h

1
Делегација Српске у Израелу са Бењамином Нетанјахуом

Republika Srpska

Trišić Babić: Srpska ima iskrene prijatelje u Izraelu

1 h

0
Милорад Додик, Бењамин Нетанјаху и Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Dodik se sastao sa Netanjahuom: Jedan od najboljih sastanaka u posljednjim decenijama

2 h

12

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

39

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

15

34

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

15

25

Kremlj: Evropa samu sebe osuđuje na "skupu" zavisnost

15

20

Evo šta je utvrdila inspekcija u slučaju preminule Milene: Imala CRP 350, umrla nakon tri dana

15

19

Zbog kokaina pritvoren šef bijeljinskog Zavoda za statistiku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner