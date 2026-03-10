Hrvati skupljaju pare za Tonija Cetinskog: Njegova supruga širi apel, nakon sramnog otkazivanja koncerta

Nakon što je Toni Cetinski pod sramnim objašnjenjem otkazao osmomartovski koncert u Novom Sadu i tamošnjoj dvorani Spens, dio ljudi u Hrvatskoj je ostao u čudu i nije iskazao podršku njihovom pjevaču, a dio jeste i sada planiraju čak da skupljaju i novac za njega, kako bi pokrili navodne penale koje ovaj će izvođač potencijalno morati da plati.

Naime, na društvenim mrežama šire se apeli da se Toniju novčano pomogne, a jedan muškarac čak je naveo da se radi o cifri od oko 100.000 evra. On je istakao kako se “čuo sa Tonijem”, a da sve bude još šokantnije njegov apel šerovala je i Tonijeva žena Dubravka!

– E moj narode… Već je svima poznato da je Toni otkazao koncert u Novom Sadu i iskazao veliko poštovanje prema onima koje ta dvorana veže sa teškim traumama devedesetih. Danas sam se čuo s njim i penali koje treba platiti su oko 100.000 evra, a mogu narasti i više.

– Drago mi je da je dio vas na mrežama pisao da se trebamo organizovati i pomoći mu da pokrije taj trošak, ipak se radi o našoj Domovini i njegovom velikom gestu. Nadam se da će to neko od vas koji ste to predlagali organizovati, ne bi vam htio ukrasti ideju. Molim vas podijelite! Samo ljubav!”, glasi objava koju ne šerovala i Dubravka Cetinski.

Podsjetimo, Toni je na dan kada je trebalo da se pojavi pred publikom, 8. marta, obratio pratiocima i saopštio da stoji iza odluke da se koncert ipak otkaže, a razlog je šokantan.

Naveo je da “Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih”.

– Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije – naveo je on i dodao:

– Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima: civilima, ženama, d‌jeci i braniteljima, koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo.

– U mojoj porodici postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu da gledam površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje “Samo ljubav” – naveo je Cetinski.

Prvo je zatražio mišljenje publike, a onda i sam donio odluku.

– Odluka je pala.

– Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan, prenosi Telegraf.