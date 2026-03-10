Rijana napustila vilu u Los Anđelesu!

Logo
Rijana je u ponedjeljak napustila Los Anđeles, dan nakon šokantne pucnjave u njenoj vili u Beverli Hilsu.

Pop zvijezda je fotografisana kako vozi u konvoju terenskih vozila ka privatnom terminalu aerodroma Van Najs, ubrzo nakon što je žena koja je navodno pucala na njenu kuću optužena za pokušaj ubistva. Nije poznato da li je 38-godišnja pjevačica otišla zbog uznemirujućeg incidenta ili je putovanje bilo unapred isplanirano, izvještava Dejli mejl.

Detalji napada i hapšenja

U nedjelju je odjeknuta pucnjava na Rijaninu kuću, gde se ona navodno nalazila u tom trenutku. Snimak poziva 911 otkrio je dramatične detalje, čulo se kako panično operateri govore da je na kuću ispaljeno desetak hitaca. Prema informacijama policije Los Anđelesa, osumnjičena je ispalila nekoliko hitaca iz svog vozila, ali u napadu niko nije povređen.

rijana tanjug ap Matt Slocum

Scena

Rijana treći put trudna

Tokom poziva, prijavljeno je da osumnjičeni vozi bijeli Teslu sa privremenim, papirnim registarskim tablicama. Pregledom snimaka sa nadzornih kamera, policija je uspjela da dobije broj registarske tablice. Operateri su takođe dali opis vozača - žena sa pletenicama i krem bluzom, čiji je automobil opisan kao prljav sa donje strane.

Policijski helikopter je ubrzo locirao vozilo na parkingu u naselju Šerman Ouks, gdje je osumnjičeni uhapšen.

Ko je osumnjičeni napadač?

Policija je identifikovala napadača kao 35-godišnju Ivanu Ortiz iz Floride. Optužena je za pokušaj ubistva , a kaucija je određena na 10,2 miliona dolara. Mediji su otkrili da je Ortiz, koja se na društvenim mrežama predstavlja kao hrišćanska influenserka, uputila uznemirujuće prijetnje Rijani samo nekoliko dana prije pucnjave.

Ortizova je poznata policiji na Floridi, gdje je uhapšena zbog porodičnog nasilja, nepažljive vožnje i kršenja uslova puštanja na slobodu prije suđenja. Prošlog decembra, podnijela je žalbu na sudsku odluku kojom je starateljstvo nad njenim detetom dodjeljeno njenom bivšem partneru.

Porodica u neznanju

Rijanin odlazak iz grada uslijedio je nakon što je pjevačica, čije je pravo ime Robin Fenti, izletjela sa aerodroma u malom privatnom avionu sa dva motora. Njen partner A$AP Roki nije bio kod kuće u vrijeme pucnjave. Nije poznato da li su njihova djeca - trogodišnji RZA, dvogodišnji Rajot i petomjesečni Roki - bili u vili.

Izvor blizak paru rekao je za „Njujork post“ da njih dvoje „ne znaju mnogo“ i da nisu upoznati sa detaljima o tome šta se dogodilo. Predstavnici pjevača i policijska uprava Beverli Hilsa još uvijek nisu komentarisali.

Istraga u toku

rijana

Scena

Preminuo Rijanin otac

Slučaj je preuzelo Odeljenje za pljačke i ubistva policijske uprave Los Anđelesa, a detektivi sada rade na utvrđivanju motiva napada. Rijana je kupila ovu veličanstvenu vilu sa pet spavaćih soba i sedam kupatila 2021. godine. Imanje se nalazi u zabačenoj slijepoj ulici, preko puta kuće Pola Makartnija, a u njemu žive i Madona i Maraja Keri, koja godinama iznajmljuje obližnju nekretninu.

