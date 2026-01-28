Logo
Stiže opasno nevrijeme: Prijete obilne padavine i oluje sa grmljavinom

Izvor:

Telegraf

28.01.2026

15:47

Komentari:

0
Вријеме
Foto: ATV

U ovom času sve više jača snažan ciklon iznad centralnog Mediterana. U sklopu njega snažan oblačni sistem zahvatio je oblast Jaddrana i zapad i sjeverozapad Balkana i donosi kišu i pljuskove.

Padavine su najobilnije na zapadu Hrvatske, u Dalmaciji, na jugozapadu Hercegovine i u oblasti Jadrana.

Срушила се скела

Region

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

Jaka kiša pada i širom Slovenije. Istovremeno, na planinama Slovenije i višim planinama Hercegovine veje snijeg.

Padavine će se intenzivirati tokom večeri.

U toku večeri veoma obilna kiša padaće u svim ovim predjelima, dok se obilni pljuskovi sa grmljavinom očekuju duž Jadrana, naročito u Dalmaciji, na jugu Hercegovine i na jugu i zapadu Crne Gore gdje se očekuju i oluje sa grmljavinom.

Očekuje se da padne i preko 50 litara, lokalno i više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbanih poplava i bujica.

Ponegdje je moguć i grad.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

Očekuju se olujni udari južnog vjetra, na Jadranu i do 100 km/h, uz ogromne talase.

Na višim planinama sjevera Crne Gore, BiH, Hrvatske i Slovenije očekuje se do 20 cm snijega.

Zbog veoma nepovoljnih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozernjima.

Prethodno su veoma obilne padavine i poplave pogodile jug Francuske, sjever Italije i južno podnožje Alpa, dok je na planinama palo i preko pola metra snijega.

Širom regiona prijatno je toplo, zbog južnog strujanja.

Moskva Kremlj

Svijet

Kremlj: Evropa samu sebe osuđuje na "skupu" zavisnost

Novi talas padavina očekuje se tokom petka, uz kišu u nižim predjelima i snijeg na planinama, a očekuje se i zahlađenje, jer će se uspostaviti sjeverno strujanje.

Od vikenda slijedi jače zahlađenje.

Large banner

