Zbog kokaina pritvoren šef bijeljinskog Zavoda za statistiku

Ognjen Matavulj

28.01.2026

15:19

0
Због кокаина притворен шеф бијељинског Завода за статистику

Osnovni sud u Bijeljini odredio je jednomjesečni pritvor Miljanu Vukoviću, šefu bijeljinske Područne jedinice Zavoda za statistiku Republike Srpske, osumnjičenom za neovlašćenu proizvodnju i promet drogom.

Vuković je prošle sedmice uhapšen u akciji bijeljinske policije nakon što su kod njega pronađene dvije PVC kesice u kojima se nalazilo oko 110 grama kokaina.

Na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini Vuković je pritvoren rješenjem Osnovnog suda od 23. januara ove godine zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet drogom.

Nabavio i držao 110,43 grama kokaina

”Dana 22. januara oko 17 časova osumnjičeni je neovlašteno nabavio i držao u posjedu preparate ili supstance koje su proglašene za opojne droge, iako je znao da se radi o opojnoj drogi i psihotropnim tvarima kao i da je njeno nabavljanje i prodaja drugom zabranjena. Držao je jednu PVC kesu bruto mase 107,6 grama i kesu mase 2,83 grama sa bijelim prahom nalik kokainu”, saopštilo je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Dodaju da je pritvor određen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, ali i zbog opravdani bojazni da će ponoviti krivično djelo.

Zavod će donijeti adekvatno rješenje

U Zavodu za statistiku Republike Srpske kažu da su za cijeli slučaj saznali iz medija. Zbog toga su od suda i tužilaštva zatražili informacije i potvrđeno im je da je Vukoviću pritvor određen do 22. februara, a da je pravosnažnost rješenja o određivanju pritvora nastupila 27. januara.

”Budući da je rješenje o pritvoru postalo pravosnažno, Zavod će u skladu sa Zakonom o državnim službenicima donijeti adekvatno Rješenje. U skladu sa zakonom, Zavod mora da poštuje pretpostavku nevinosti te će se konačne odluke u vezi sa radno-pravnim statusom moći donijeti nakon okončanja i u zavisnosti od ishoda krivičnog postupka. U međuvremenu, Zavod će organizovati rad u Odjeljenju Bijeljina i nastaviti nesmetano da obavlja poslove iz svoje nadležnosti”, navode u Zavodu.

trgovina drogom

kokain

Jednomjesečni pritvor

Bijeljina

Republički zavod za statistiku

