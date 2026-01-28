Logo
Užas: Sin (18) pretukao oca, pa počeo da ga gađa keramičkim pločicama

Telegraf

28.01.2026

13:50

Ужас: Син (18) претукао оца, па почео да га гађа керамичким плочицама
Foto: Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su u ponedeljak mladića S. K. (18) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici nad svojim ocem T. K. (55).

Incident se dogodio u Zemunu nakon verbalne rasprave koja je brzo eskalirala u fizički obračun. Prema nezvaničnim informacijama, osamnaestogodišnjak je oca više puta udario rukama po tijelu, a potom je na njega bacao keramičke pločice.

Drama je dostigla vrhunac kada je S. K. počeo da prijeti ocu hladnim oružjem.

транспарент УКЦ Тузла

Hronika

Hapšenje u Tuzli zbog uvredljivog transparenta povrijeđenim Srbima na UKC-u

"Osumnjičeni je u jednom trenutku uzeo nož i uputio prijetnje ocu, što je dodatno uznemirilo ukućane i komšije koji su pozvali policiju", navodi izvor blizak istrazi.

Žrtvi napada, pedesetpetogodišnjem T. K., konstatovane su lake tjelesne povrede. Policija je odmah po izlasku na teren privela mladića, a brzom reakcijom nadležnih službi izrečene su mu hitne mjere: zabrana prilaska ocu i zabrana komunikacije sa oštećenim.

Dalji postupak

Istragu o ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti sukoba i procesuirati osumnjičenog u skladu sa zakonom.

(telegraf)

