Logo
Large banner

Uhapšen Šamčanin kod kojeg je pronađen kokain

Izvor:

ATV

28.01.2026

13:16

Komentari:

0
Кокаин
Foto: Ustupljena fotografija

Šamacka policija uhapsila je R.I. iz ovog mjesta zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i prodavao drogu.

„Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Šamcu, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, izvršen je pretres na jednoj lokaciji, pretres osumnjičenog lica i vozila“, navode iz PU Bijeljina.

Tom prilikom kod navedenog su pronađene dvije pvc vrećice u kojima se nalazila masa koja izgledom podsjeća na kokain, mase 112, 8 grama, kao i mobilni telefon, nosač telefonske kartice, i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz.

R.I. je uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u nadležnost dežurnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Podijeli:

Tagovi:

Šamac

Bijeljina

Policija

kokain

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бањалучанин ухапшен због дроге

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog droge

4 h

0
Ухапшен Приједорчанин за којим је била расписана потјерница

Hronika

Uhapšen Prijedorčanin za kojim je bila raspisana potjernica

4 h

0
Тадија Пантић

Srbija

Uhapšen ubica vođe navijača Partizana

5 h

0
Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

Svijet

Požar u bolnici, više povrijeđenih, pacijent uhapšen

8 h

0

Više iz rubrike

Бизнисмени Игор и Стојко оштетили буџет за 4 милиона марака!?

Hronika

Biznismeni Igor i Stojko oštetili budžet za 4 miliona maraka!?

2 h

0
Детаљи ужаса у Сокоцу: Мужу пререзала врат, па пријавила да га је ”заклала”

Hronika

Detalji užasa u Sokocu: Mužu prerezala vrat, pa prijavila da ga je ”zaklala”

3 h

0
Бањалучанин ухапшен због дроге

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog droge

4 h

0
Ухапшен Приједорчанин за којим је била расписана потјерница

Hronika

Uhapšen Prijedorčanin za kojim je bila raspisana potjernica

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

39

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

15

34

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

15

25

Kremlj: Evropa samu sebe osuđuje na "skupu" zavisnost

15

20

Evo šta je utvrdila inspekcija u slučaju preminule Milene: Imala CRP 350, umrla nakon tri dana

15

19

Zbog kokaina pritvoren šef bijeljinskog Zavoda za statistiku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner