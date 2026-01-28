Uhapšen Šamčanin kod kojeg je pronađen kokain

Šamacka policija uhapsila je R.I. iz ovog mjesta zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i prodavao drogu.

„Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Šamcu, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, izvršen je pretres na jednoj lokaciji, pretres osumnjičenog lica i vozila“, navode iz PU Bijeljina.

Tom prilikom kod navedenog su pronađene dvije pvc vrećice u kojima se nalazila masa koja izgledom podsjeća na kokain, mase 112, 8 grama, kao i mobilni telefon, nosač telefonske kartice, i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz.

R.I. je uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u nadležnost dežurnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.