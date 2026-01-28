Logo
Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

28.01.2026

15:34

Коментари:

0
Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа
Фото: СРНА

Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Хвала премијеру Израела Бенамињу Нетјанахуу", каже Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Цвијановић је на овој друштвеној мрежи објавила фотографије са састанка в.д. предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић и предсједника СНСД-а Милорада Додика са са премијером Израела Бенјамином Нетанјахуом.

