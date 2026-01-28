Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

28.01.2026
Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Хвала премијеру Израела Бенамињу Нетјанахуу", каже Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Цвијановић је на овој друштвеној мрежи објавила фотографије са састанка в.д. предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић и предсједника СНСД-а Милорада Додика са са премијером Израела Бенјамином Нетанјахуом.
Thank you, Prime Minister @netanyahu ! 🇮🇱— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 28, 2026
Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа!
Састанак в.д. предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић и предсједника @snsddodik @MiloradDodik са премијером Државе Израел Бенјамином… pic.twitter.com/ySn01noze8
