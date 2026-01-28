Појавила се нова карта Европе: БиХ у жутом, преко написан број 78

28.01.2026
Европа је континент контраста, док у Италији просјечан становник ужива 84 године живота, на Балкану тај просјек пада и до 76 година. Показује то нова карта очекиваног трајања живота која се појавила на популарном Редиту. Постоје јасне разлике између држава, али и унутар самих регија, па се самим тим намећу питања о квалитету здравствене заштите, животним навикама и социоекономским разликама.
Према карти, Италија предводи Еуропу с 84 године, док су Њемачка (81) и Аустрија (82) близу европског просјека од 79 година. На југоистоку континента, ситуација је знатно сложенија: Грчка и Албанија се разликују за двије године (82 наспрам 80), док земље као што су Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Сјеверна Македонија биљеже просјек од 77–78 година. Румунија и Бугарска спадају у земље с краћим очекиваним трајањем живота од 76 година, док Молдавија изненађујуће заостаје с 71 годину, ниже и од Украјине (73).
Очекивани животни вијек у Хрватској је нешто бољи него у осталим земљама Балкана. Тако се Хрватска налази у европском просјеку са очекиваним животним вијеком од 79 година. Према овим подацима од земаља регије боља од Хрватске је једино Словенија (82).
Очекивано трајање живота у Грчкој надмашује Албанију, што се често приписује бољој здравственој заштити, нижој смртности новорођенчади и прехрамбеним навикама, укључујући конзумирање медитеранске хране. С друге стране, Молдавија, иако економски напредује и није погођена ратом, и даље биљежи ниже бројке, што изазива додатна питања о квалитету здравственог система и условима за живот.
Ова карта која је постала за кратко вријеме вирална изазвала је лавину коментара на популарном Реддиту. Један корисник осврћући се на животне навике људи на Балкану коментирао је: “Бејби бумери пуше по двије кутије цигарета дневно, кувају своју ракију од 60%, једу мистериозно месо сваки дан као да су бесмртни”.
Други је истакао битне социоекономске разлике у Француској: “Имамо разлику од више од деценије у очекиваном трајању живота у Француској између богатих и сиромашних, што ова карта заправо не показује.”
“Како то да је Молдавија гора од Украјине кад је постала богатија? Не знам колико су стари ови подаци, али да Молдавија има ниже очекивано трајање живота од Украјине је лудо”, запитао се реддитовац.
“Не радимо довољно да смањимо очекивано трајање живота на Балкану, веће очекивано трајање живота само значи више глупих пензионера који требају финансијску помоћ док нам гласају будућност”, коментарисао је Балканац, док је други закључио: “Не само да већина људи има ужасне животне навике, него имамо и хрпу цигана који спуштају просјек јер живе до 50”
Очекивано трајање живота није само питање генетике, већ комбинација здравља, прехране те социоекономских услова. Док Запад и Средња Ецропа уживају дуже животе, Балкан се и даље бори с проблемима система и животних навика које скраћују животни вијек.
