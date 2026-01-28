Logo
Large banner

Појавила се нова карта Европе: БиХ у жутом, преко написан број 78

28.01.2026

16:48

Коментари:

0
Карта просјечне старости Балканаца
Фото: AskBalkans/Reddit/Screenshot

Европа је континент контраста, док у Италији просјечан становник ужива 84 године живота, на Балкану тај просјек пада и до 76 година. Показује то нова карта очекиваног трајања живота која се појавила на популарном Редиту. Постоје јасне разлике између држава, али и унутар самих регија, па се самим тим намећу питања о квалитету здравствене заштите, животним навикама и социоекономским разликама.

Према карти, Италија предводи Еуропу с 84 године, док су Њемачка (81) и Аустрија (82) близу европског просјека од 79 година. На југоистоку континента, ситуација је знатно сложенија: Грчка и Албанија се разликују за двије године (82 наспрам 80), док земље као што су Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Сјеверна Македонија биљеже просјек од 77–78 година. Румунија и Бугарска спадају у земље с краћим очекиваним трајањем живота од 76 година, док Молдавија изненађујуће заостаје с 71 годину, ниже и од Украјине (73).

cjevovod gasovod pixabay

Економија

Двије фирме дале понуду за изградњу гасовода

Очекивани животни вијек у Хрватској је нешто бољи него у осталим земљама Балкана. Тако се Хрватска налази у европском просјеку са очекиваним животним вијеком од 79 година. Према овим подацима од земаља регије боља од Хрватске је једино Словенија (82).

Очекивано трајање живота у Грчкој надмашује Албанију, што се често приписује бољој здравственој заштити, нижој смртности новорођенчади и прехрамбеним навикама, укључујући конзумирање медитеранске хране. С друге стране, Молдавија, иако економски напредује и није погођена ратом, и даље биљежи ниже бројке, што изазива додатна питања о квалитету здравственог система и условима за живот.

Ова карта која је постала за кратко вријеме вирална изазвала је лавину коментара на популарном Реддиту. Један корисник осврћући се на животне навике људи на Балкану коментирао је: “Бејби бумери пуше по двије кутије цигарета дневно, кувају своју ракију од 60%, једу мистериозно месо сваки дан као да су бесмртни”.

Цвијеће

Свијет

Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

Други је истакао битне социоекономске разлике у Француској: “Имамо разлику од више од деценије у очекиваном трајању живота у Француској између богатих и сиромашних, што ова карта заправо не показује.”

“Како то да је Молдавија гора од Украјине кад је постала богатија? Не знам колико су стари ови подаци, али да Молдавија има ниже очекивано трајање живота од Украјине је лудо”, запитао се реддитовац.

“Не радимо довољно да смањимо очекивано трајање живота на Балкану, веће очекивано трајање живота само значи више глупих пензионера који требају финансијску помоћ док нам гласају будућност”, коментарисао је Балканац, док је други закључио: “Не само да већина људи има ужасне животне навике, него имамо и хрпу цигана који спуштају просјек јер живе до 50”

Staša Košarac

БиХ

Кошарац: Субашићеве небулозе упућене Тришић Бабић су дио прљавог сарајевског наратива

Очекивано трајање живота није само питање генетике, већ комбинација здравља, прехране те социоекономских услова. Док Запад и Средња Ецропа уживају дуже животе, Балкан се и даље бори с проблемима система и животних навика које скраћују животни вијек.

Life excpantency in balkan end europe
byu/Icy_Huckleberry8893 inAskBalkans

(Дневно.хр)

Подијели:

Тагови:

Европа

starost

životni vijek

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

паре, новац, марке

БиХ

Није свима исто: Пензије у ФБиХ расту од идућег мјесеца, ево колико ко добија

2 ч

0
Превозници протестују

БиХ

Превозници упозоравају на застој друмског транспорта у БиХ од априла

2 ч

0
Француз са магарцима путује кроз Херцеговину

Занимљивости

Француз се одлучио за необично путовање: Кроз Долину Неретве на магарцу иде према Индији

2 ч

0
Шта се ложи у Бањалуци?

Бања Лука

Шта се ложи у Бањалуци?

2 ч

0

Више из рубрике

Француз са магарцима путује кроз Херцеговину

Занимљивости

Француз се одлучио за необично путовање: Кроз Долину Неретве на магарцу иде према Индији

2 ч

0
Три знака у којима се рађају жене које увијек пронађу разлог за осмијех

Занимљивости

Три знака у којима се рађају жене које увијек пронађу разлог за осмијех

3 ч

0
Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Занимљивости

Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

3 ч

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Занимљивости

Ове европске дестинације сви препоручују за 2026. годину

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

17

54

Пјевач тврди да му је Мина Костић украла 500 евра: ''Шчепала је паре''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner