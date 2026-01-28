Logo
Large banner

Апокалиптични снимци из Шпаније и Португала: Разорна олуја односи животе

Извор:

Телеграф

28.01.2026

17:36

Коментари:

0
Невријеме
Фото: X/Screenshot

У олуји Кристин која је захватила централни и сјеверни дио Португала страдале су најмање три особе, више од 800.000 корисника данас је без струје, док је у истој олуји у Шпанији страдала једна жена, саопштили су данас званичници.

Према саопштењу хитних служби, на периферији Лисабона једна особа је погинула када је дрво пало на њен аутомобил, а још двије особе су погинуле у централном округу области Леири, преноси Ројтерс.

Делегација Српске у Израелу

Република Српска

Састанак делегације Српске са руским амбасадором у Израелу

Органи цивилне заштите пријавили су више од 3.000 инцидената повезаних са временским условима, које су изазвали удари вјетра до 150 километара на сат, јаком кишом и сњежним падавинама.

Португалски оператор електроенергетске мреже Е-Редес саопштио је да технички тимови раде на поновном успостављању снабдијевања електричном енергијом за око пола милиона корисника током поподнева.

Након што је прошла кроз Португал, олуја се помјерила на исток у Шпанију, гдје су у приморском граду Торемолинос, јаки вјетрови јуче оборили палму, која је пала на жену и усмртила је.

Кућа на продају-28012026

Србија

Кућа, двориште и гаража се продају за смијешне паре: Људи не вјерују колико је јефтино

Шпанска национална метеоролошка агенција, АЕМЕТ, упозорила је да ће се велика подручја земље суочити са веома јаким вјетровима, и са неким ударима који достижу снагу урагана.

Власти су издале црвени метео аларм за дијелове јужне покрајине Алмерија због интензитета вјетрова, локалне власти су затвориле паркове, а у неким областима су обустављене активности на отвореном и образовне активности.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Олуја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

Градови и општине

Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

1 ч

0
Зоран Стевановић са превозницима

Република Српска

Стевановић: Подршка превозницима и опомена онима који одлучују о њиховој судбини

1 ч

1
Словачка одбила позив у Одбор за мир

Свијет

Словачка одбила позив у Одбор за мир

1 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Србија

Станари у Србији имају право на заштиту: Ево када не морају да иселе чак и ако власник не жели да продужи уговор

1 ч

0

Више из рубрике

Албанску министарку здрмала струја, у току "реанимација"

Свијет

Албанску министарку здрмала струја, у току "реанимација"

1 ч

0
Словачка одбила позив у Одбор за мир

Свијет

Словачка одбила позив у Одбор за мир

1 ч

0
Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

Свијет

Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

2 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Свијет

Европска унија пронашла рјешење за превознике?

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner