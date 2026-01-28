Апокалиптични снимци из Шпаније и Португала: Разорна олуја односи животе

Извор:
У олуји Кристин која је захватила централни и сјеверни дио Португала страдале су најмање три особе, више од 800.000 корисника данас је без струје, док је у истој олуји у Шпанији страдала једна жена, саопштили су данас званичници.
Према саопштењу хитних служби, на периферији Лисабона једна особа је погинула када је дрво пало на њен аутомобил, а још двије особе су погинуле у централном округу области Леири, преноси Ројтерс.
Органи цивилне заштите пријавили су више од 3.000 инцидената повезаних са временским условима, које су изазвали удари вјетра до 150 километара на сат, јаком кишом и сњежним падавинама.
Португалски оператор електроенергетске мреже Е-Редес саопштио је да технички тимови раде на поновном успостављању снабдијевања електричном енергијом за око пола милиона корисника током поподнева.
Након што је прошла кроз Португал, олуја се помјерила на исток у Шпанију, гдје су у приморском граду Торемолинос, јаки вјетрови јуче оборили палму, која је пала на жену и усмртила је.
Шпанска национална метеоролошка агенција, АЕМЕТ, упозорила је да ће се велика подручја земље суочити са веома јаким вјетровима, и са неким ударима који достижу снагу урагана.
Власти су издале црвени метео аларм за дијелове јужне покрајине Алмерија због интензитета вјетрова, локалне власти су затвориле паркове, а у неким областима су обустављене активности на отвореном и образовне активности.
Storm Kristin caused extensive damage to the facilities of the Coimbra Aero Club, with structures and aircraft significantly damaged, the Diário de Coimbra newspaper confirmed.— CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) January 28, 2026
Portugal...
28/01/2026.. pic.twitter.com/WlJV9syOBZ
