Словачка одбила позив у Одбор за мир

Влада Словачке саопштила је да одбија позив америчког предсједника Доналда Трампа да се придружи Одбору за мир, али да ће подржати све иницијативе које доприносе стабилности.
"Словачка Република ће подржати све мировне иницијативе које могу да допринесу стабилности, а истовремено нису у супротности са правилима која су нам, у духу Повеље УН из 1945. године, помогла да спријечимо трећи свјетски рат након ужаса прва два", наводи се у саопштењу.
Влада је додала да вјерује да све нове иницијативе из области међународног права треба "пажљиво процијенити" и да за Братиславу Повеља УН има примат.
У саопштењу се прецизира да је један од разлога за одбијање улазница од милијарду долара, коју, како се наводи, Влада Словачке не може да приушти, пренио је ТАСС.
Словачки премијер Роберт Фицо изјаснио се 27. јануара против приступања земље Одбору за мир.
Повељу Одбора за мир, који је основан ради мирног рјешавања сукоба у Појасу Газе, 22. јануара је потписало 19 земаља.
Трамп је рекао да ће се Одбор бавити спречавањем и рјешавањем сукоба и у другим регијама.
