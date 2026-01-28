Logo
Large banner

Словачка одбила позив у Одбор за мир

Извор:

СРНА

28.01.2026

17:06

Коментари:

0
Словачка одбила позив у Одбор за мир

Влада Словачке саопштила је да одбија позив америчког предсједника Доналда Трампа да се придружи Одбору за мир, али да ће подржати све иницијативе које доприносе стабилности.

"Словачка Република ће подржати све мировне иницијативе које могу да допринесу стабилности, а истовремено нису у супротности са правилима која су нам, у духу Повеље УН из 1945. године, помогла да спријечимо трећи свјетски рат након ужаса прва два", наводи се у саопштењу.

ključevi

Србија

Станари у Србији имају право на заштиту: Ево када не морају да иселе чак и ако власник не жели да продужи уговор

Влада је додала да вјерује да све нове иницијативе из области међународног права треба "пажљиво процијенити" и да за Братиславу Повеља УН има примат.

У саопштењу се прецизира да је један од разлога за одбијање улазница од милијарду долара, коју, како се наводи, Влада Словачке не може да приушти, пренио је ТАСС.

Словачки премијер Роберт Фицо изјаснио се 27. јануара против приступања земље Одбору за мир.

kafa

Савјети

Кувар открио разлику између балканске и турске кафе: Праве се различито

Повељу Одбора за мир, који је основан ради мирног рјешавања сукоба у Појасу Газе, 22. јануара је потписало 19 земаља.

Трамп је рекао да ће се Одбор бавити спречавањем и рјешавањем сукоба и у другим регијама.

Подијели:

Тагови:

Словачка

Одбор за мир

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

Градови и општине

Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

1 ч

0
Влада сутра о износу најниже пензије и основици за обрачун борачког додатка

Република Српска

Влада сутра о износу најниже пензије и основици за обрачун борачког додатка

1 ч

0
Карта просјечне старости Балканаца

Занимљивости

Појавила се нова карта Европе: БиХ у жутом, преко написан број 78

1 ч

0
"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске

Фудбал

"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске

1 ч

0

Више из рубрике

Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

Свијет

Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

2 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Свијет

Европска унија пронашла рјешење за превознике?

2 ч

0
Дрога кеса запљена

Свијет

Цариници у Њемачкој заплијенили 400 килограма хероина

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Европа саму себе осуђује на "скупу" зависност

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner