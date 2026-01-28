Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

28.01.2026
16:33
Коментари:0
Европска унија планира да до 2030. године забрани пластичне саксије за једнократну употребу, што ће донијети велике промене за љубитеље цвијећа и баштованску индустрију.
Ближи се нова забрана у Европској унији која би могла потпуно променити изглед пролећне куповине у супермаркетима и баштенским центрима. Мале, шарене саксије са зумбулима, кроцусима или нарцисима ускоро би могле нестати са полица. Разлог није повезан са доступношћу цвијећа или модним трендовима – у питању су закон и заштита животне средине. Европска унија припрема радикалне промјене у прописима о саксијским биљкама које ће погодити свакога ко их узгаја у свом дому, на балкону или у башти. Шта то значи за баштоване и љубитеље цвијећа?
У оквиру Европског зеленог договора, Брисел досљедно ограничава производе за једнократну употребу. Након забране пластичних кеса 2022. године, следећи циљ су производи који су раније дјеловали безопасно – пластичне саксије. До сада су веће посуде, које су се продавале заједно са биљком или користиле у различитим фазама производње, биле изузете из прописа. Сада ЕУ планира да се све пластичне саксије класификују као амбалажа за једнократну употребу, која треба да нестане до 2030. године. Ово је радикална промјена за баштованску индустрију и обичне купце.
Произвођачи и продавци биљака не крију изненађење. Ханс Јоацхим Бринкјанс, заменик директора Зентралвербанд Гартенбау (ЗВГ), наглашава да је интерпретација Европске комисије превише широка и да може значајно закомпликовати трговину цвећем. "Није јасно како ћемо испунити ове захтјеве без огромних трошкова и губитака у транспорту. То је стварна претња за мала и средња предузећа", каже Бринкјанс.
Свијет
Европска унија пронашла рјешење за превознике?
За баштоване то значи потребу да се преиспита цијели процес производње, од стакленика до малопродаје. Како преноси т-онлајн, трошкови логистике могли би порасти, а досадашње пластичне саксије престају да буду "сигурна и јефтина" опција.
Забрана пластичних саксија не значи апсолутни крај продаје биљака, али ће променити начин на који оне стижу у домове купаца. Тренутно се разматра неколико ријешења:
Компостабилне саксије – направљене од биоразградивих материјала, али често захтевају посебне услове за правилно разлагање.
Папир и картон – еколошки прихватљиви, али се лоше показују при транспорту влажних биљака.
Системи за вишекратну употребу – могу смањити количину отпада, али захтијевају од купаца да врате посуде, што ствара додатне трошкове и напор.
Саксије од теракоте – еколошке, али ломљиве и тешке, што повећава трошкове транспорта.
За просјечног купца у Србији и широм ЕУ, ова промјена може значити: више цијене биљака, обавезу коришћења нових врста саксија, евентуално учешће у системима повраћаја или замјене посуда. Истовремено, ЕУ наглашава циљ ових промјена: смањење пластичног отпада који доспијева у природно окружење у огромним количинама, као и промовисање одрживијих ријешења за нашу планету, преноси Geaorganic.rs.
Најновије
Најчитаније
18
37
18
27
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму