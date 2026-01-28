Цариници у Њемачкој заплијенили 400 килограма хероина

Извор:
Танјуг
28.01.2026
15:59
Коментари:0
Припадници царинске службе у луци Хамбург заплијенили су пошиљку из Сингапура са 400 килограма хероина чија је улична вриједност процијењена на око 32 милиона евра.
У саопштењу истражне службе њемачке царине наводи се да је дрога била сакривена у ролнама папира намијењеним штампарској индустрији и да је била упакована у 400 одвојених пакета, преноси дневник Шпигл.
- Ово је била једна од највећих појединачних запљена хероина у Њемачкој посљедњих година - наведено је у саопштењу.
У међувремену, надлежне царинске службе у Холандији саопштиле су да су спровеле успјешну операцију у луци Ротердам у којој је откривена пошиљка од скоро 5.000 килограма кокаина упакованог у више од 4.800 појединачних пакета.
Према подацима холандског јавног тужилаштва, дрога је била сакривена у пошиљци електромагнета, а ухапшена су тројица осумњичених.
