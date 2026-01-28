Logo
Large banner

Цариници у Њемачкој заплијенили 400 килограма хероина

Извор:

Танјуг

28.01.2026

15:59

Коментари:

0
Дрога кеса запљена
Фото: Pexels

Припадници царинске службе у луци Хамбург заплијенили су пошиљку из Сингапура са 400 килограма хероина чија је улична вриједност процијењена на око 32 милиона евра.

У саопштењу истражне службе њемачке царине наводи се да је дрога била сакривена у ролнама папира намијењеним штампарској индустрији и да је била упакована у 400 одвојених пакета, преноси дневник Шпигл.

novac evri

Економија

Ограничава се плаћање готовином: Трговци ће морати провјеравати идентитет ако плаћате преко овог износа

- Ово је била једна од највећих појединачних запљена хероина у Њемачкој посљедњих година - наведено је у саопштењу.

У међувремену, надлежне царинске службе у Холандији саопштиле су да су спровеле успјешну операцију у луци Ротердам у којој је откривена пошиљка од скоро 5.000 килограма кокаина упакованог у више од 4.800 појединачних пакета.

Андреј Пленковић

Регион

Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

Према подацима холандског јавног тужилаштва, дрога је била сакривена у пошиљци електромагнета, а ухапшена су тројица осумњичених.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Дрога

zapljena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

Економија

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

2 ч

1
Вријеме

Друштво

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

2 ч

0
Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

Регион

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

3 ч

0
Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Република Српска

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

3 ч

0

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Европа саму себе осуђује на "скупу" зависност

3 ч

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп: Америчка морнарица спремна за операцију у Ирану сличну оној у Венецуели

3 ч

0
Званично: У пензију са 70 година

Свијет

Званично: У пензију са 70 година

4 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Свијет

ЕУ први пут разматра посебну визу за возаче камиона: Да ли се назире крај агоније

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner