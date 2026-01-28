Ограничава се плаћање готовином: Трговци ће морати провјеравати идентитет ако плаћате преко овог износа

28.01.2026
Од 2027. године у Европској унији ступају на снагу нова правила која ограничавају кориштење готовине у пословним трансакцијама.
Готовинско плаћање биће допуштено до највише 10.000 евра, док ће се сви износи изнад тог прага морати подмиривати безготовинским путем. Осим тога, већ код плаћања готовином од 3000 еура трговци ће имати обавезу провјере и евидентирања идентитета купца, пише Fenix Magazin.
Нова правила произлазе из ЕУ уредбе чији је циљ повећати транспарентност финанцијских токова и сузбити прање новца те друге облике финанцијског криминала. Иако се односе искључиво на пословне трансакције, за многе грађане и подузетнике представљају значајну промјену у свакодневној пракси.
Према новим правилима, од 10. јула 2027. подузећа и самостални подузетници у цијелој Европској унији смјеће примати или исплаћивати готовину само до износа од 10.000 евра. Све изнад тога мораће се плаћати безготовински – нпр. банковном уплатом, картицом или другим дигиталним средствима плаћања.
Ова се одредба односи искључиво на пословни промет, док приватне трансакције између грађана у правилу остају изузете. Државе чланице задржавају право увести и строжа национална ограничења, но Њемачка, нпр., засад не планира додатне мјере. Ондје већ постоје обавезе идентификације при готовинским плаћањима од 10.000 евра навише, а та ће правила остати на снази и након ступања нове уредбе.
Највећа новост за свакодневно пословање односи се на праг од 3.000 евра. Од тог износа надаље трговци ће морати провјерити идентитет купца и забиљежити његове податке. То значи додатни административни терет за подузетнике, док ће потрошачи с том обавезом најчешће доћи у додир при већим купњама, попут скупље електронике, намјештаја или луксузне робе.
И даље ће бити допуштено посједовати, подизати и међусобно користити готовину у било којем износу. Такође, готовинска купња аутомобила вриједног више од 10.000 евура и даље је могућа ако се ради о трансакцији између двију физичких особа.
Ипак, нека посебна ограничења остају на снази неовисно о новој уредби. Анонимна купња племенитих метала допуштена је само до износа од 1.999,99 еура, док се некретнине од 2023. године више не смију плаћати готовином.
Нова ЕУ правила тако представљају покушај уједначавања готовинског пословања на разини цијеле Уније, уз нагласак на већу транспарентност и контролу великих износа – али без потпуног укидања готовине из свакодневног живота.
