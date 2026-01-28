Logo
Цијене карата за летове Рајанера скупље него што је планирано

28.01.2026

11:25

Компанија Рајанер објавила је како очекује да ће цијене њихових карата порасти више него што је раније претпостављено због, како су казали, "снажне потражње" и предвиђања великог повећања броја путника.

Ова нискобуџетна авиокомпанија саопштила је да ће цијене порасти до девет одсто, у поређењу са порастом од седам одсто који је предвиђен у новембру. Разлог је процјена да ће број путника ове године порасти за близу 208 милиона.

Карте ће бити скупље на већини Рајанер рута, али није прецизно наведено на којим и колико би цијена летова могла износити. Ова авиокомпанија саобраћа и из Босне и Херцеговине.

Објављујући своје кварталне резултате, компанија је саопштила да су њене просјечне цијене карата порасле за 4 одсто на 44 евра (38 фунти) током тромјесечног периода до краја децембра 2025.

Велики број резервација летова током октобарских школских празника, као и током божићно-новогодишњег периода, допринијели су расту броја путника, а самим ти

