Цијене карата за летове Рајанера скупље него што је планирано

Компанија Рајанер објавила је како очекује да ће цијене њихових карата порасти више него што је раније претпостављено због, како су казали, "снажне потражње" и предвиђања великог повећања броја путника.

Ова нискобуџетна авиокомпанија саопштила је да ће цијене порасти до девет одсто, у поређењу са порастом од седам одсто који је предвиђен у новембру. Разлог је процјена да ће број путника ове године порасти за близу 208 милиона.

Карте ће бити скупље на већини Рајанер рута, али није прецизно наведено на којим и колико би цијена летова могла износити. Ова авиокомпанија саобраћа и из Босне и Херцеговине.

Објављујући своје кварталне резултате, компанија је саопштила да су њене просјечне цијене карата порасле за 4 одсто на 44 евра (38 фунти) током тромјесечног периода до краја децембра 2025.

Велики број резервација летова током октобарских школских празника, као и током божићно-новогодишњег периода, допринијели су расту броја путника, а самим ти