Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву

"Тројка - СДА, црвени - зелени, "грађанисти" - исламисти. Хиљаду је оваквих и сличних подјела у политичком Сарајеву, и само су двије ствари које их све окупљају - мржња према Републици Српској и подршка опозицији из Републике Српске", рекла је Цвијановић.



"Запитајте се добро зашто ово друго", навела је Цвијановић на Инстаграму.