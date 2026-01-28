Logo
Large banner

Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву

Извор:

АТВ

28.01.2026

11:22

Коментари:

1
Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву
Фото: СРНА

Хиљаду подјела у политичком Сарајеву, а окупљају их само двије ствари - мржња према Српској и подршка опозицији из Српске, рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ и потпредсједник СНСД-а.

"Тројка - СДА, црвени - зелени, "грађанисти" - исламисти. Хиљаду је оваквих и сличних подјела у политичком Сарајеву, и само су двије ствари које их све окупљају - мржња према Републици Српској и подршка опозицији из Републике Српске", рекла је Цвијановић.


Она је рекла да се сви добро запитају "зашто ово другу".

"Запитајте се добро зашто ово друго", навела је Цвијановић на Инстаграму.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Сарајево

opozicija

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Ред је да СДС учествује на изборима кад су у договору са Шмитом

Република Српска

Цвијановић: Ред је да СДС учествује на изборима кад су у договору са Шмитом

14 ч

1
Жељка Цвијановић у Лакташима

БиХ

Цвијановић: Политичко Сарајево жели дестабилизовати Српску

20 ч

0
Цвијановић: Изузетно важна посјета Додика Израелу, традиционално добри односи са Српском

Република Српска

Цвијановић: Изузетно важна посјета Додика Израелу, традиционално добри односи са Српском

21 ч

3
Цвијановић: Нисам гласала за закључке у вези са БХРТ-ом

БиХ

Цвијановић: Нисам гласала за закључке у вези са БХРТ-ом

22 ч

1

Више из рубрике

Алдин Синановић нови в.д. директор ФУП

БиХ

Алдин Синановић именован за новог в.д. директора ФУП-а

1 ч

0
ПОСКОК Тужилаштву КС вратио предмет у вези са затварањем клинике за вантјелесну оплодњу

БиХ

ПОСКОК Тужилаштву КС вратио предмет у вези са затварањем клинике за вантјелесну оплодњу

3 ч

0
"Уставни суд БиХ излази из оквира надлежности"

БиХ

"Уставни суд БиХ излази из оквира надлежности"

17 ч

3
БиХ широм отворила врата Марку Перковићу Томпсону

БиХ

БиХ широм отворила врата Марку Перковићу Томпсону

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Крис Браун се појавио пред лондонским судом уочи суђења за напад

12

16

Искра (43) отела сина испред вртића, полиција трага за њима: "Опасна је по себе и друге"

12

08

Изгорјела пицерија, нема повријеђених!

11

56

Умро Радо Видошић

11

56

Детаљи ужаса у Сокоцу: Мужу пререзала врат, па пријавила да га је ”заклала”

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner