Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву

Хиљаду подјела у политичком Сарајеву, а окупљају их само двије ствари - мржња према Српској и подршка опозицији из Српске, рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ и потпредсједник СНСД-а.
"Тројка - СДА, црвени - зелени, "грађанисти" - исламисти. Хиљаду је оваквих и сличних подјела у политичком Сарајеву, и само су двије ствари које их све окупљају - мржња према Републици Српској и подршка опозицији из Републике Српске", рекла је Цвијановић.
Она је рекла да се сви добро запитају "зашто ово другу".
"Запитајте се добро зашто ово друго", навела је Цвијановић на Инстаграму.
