Крис Браун се појавио пред лондонским судом уочи суђења за напад

Извор:
Танјуг
28.01.2026
12:35
Коментари:0
Амерички пјевач Крис Браун појавио се данас пред лондонским Крунским судом у Саутерку на саслушању уочи суђења заказаног за касније ове године, по оптужбама за напад на музичког продуцента у једном лондонском ноћном клубу.
Браун је оптужен за покушај наношења тешке тјелесне повреде у вези са инцидентом из 2023. године који тужиоци описују као "неизазван напад" флашом, пренио је Ројтерс.
Тридесетшестогодишњи пјевач је негирао све оптужбе, преноси Тањуг.
Током саслушања, Браун је говорио само како би потврдио своје име.
У судници се руковао са саоптуженим Омололуом Акинлолуом (39), који је такође негирао оптужбе.
Обојица су потом напустила оптуженичку клупу, док је десетак Браунових присталица у галерији за публику махала у знак подршке.
Свијет
Удовица Чарлија Кирка тражи брзо суђење оптуженом за његово убиство
Суд је саопштио да је почетак суђења против Брауна и Акинлолуа заказан за октобар.
Обојици је одобрена кауција до наредног прелиминарног саслушања, које је планирано за април.
Браун, двоструки добитник награде Греми добио је у мају кауцију након што је уплатио око 6,9 милиона долара, што му је омогућило да започне турнеју "Breezy Bowl XX", која је завршена прошлог октобра.
Пјевач је ухапшен прошле године у хотелу у Манчестеру, послије чега се вратио у Велику Британију први пут од инцидента.
Свијет
1 седм0
Хроника
3 седм4
Србија
4 седм0
Хроника
4 седм0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
45
15
39
15
34
15
25
15
20
Тренутно на програму