Logo
Large banner

Парис Хилтон о борби са собом: Оно што ми се дешава видим као супермоћ

Извор:

Кликс

28.01.2026

09:28

Коментари:

0
Парис Хилтон о борби са собом: Оно што ми се дешава видим као супермоћ

Парис Хилтон говорила је о свом менталном здрављу и искуству одрастања с АДХД-ом.

Она се приликом гостовања у подцасту "The Skinny Confidential Him&Her Show" осврнула на дисфорију осјетљиву на одбијање (РСД), стање које се често повезује с АДХД-ом и које код ње изазива снажне емоционалне реакције.

Како је појаснила, чак и ситне негативне ситуације код ње могу потакнути осјећај стварне, физичке боли.

"Свака негативна помисао, попут оне да је неко безобразан према вама изазива осјећај стварне, физичке боли", казала је Хилтон.

Парис Хилтон 1

Сцена

"Једна ноћ у Паризу": Парис Хилтон о експлицитном снимку

Она је додала да ти осјећаји нису стварни, већ их доживљава као демона у глави који јој говори негативне ствари о њој. Такође, Хилтон је навела како се АДХД у њеном дјетињству често повезивао искључиво с дјечацима, због чега се осјећала збуњено и несхваћено.

"У школи ми је било јако тешко. Колико год бих учила, нисам се могла ничега сјетити. Стално сам падала на испитима, била у казни и упадала у невоље", навела је.

Захваљујући годинама едуковања о АДХД-у и РСД-у, она истиче да лакше препознаје шта јој се дешава у таквим тренуцима.

"Сада знам да то није стварно. То се само активирао РСД. Ја то што ми се дешава видим као супермоћ. Без тога не бих била подузетница каква јесам, то ми даје потицај и тјера ме да увијек гледам у будућност", казала је.

Подијели:

Тагови:

Парис Хилтон

АДХД

нарушавање менталног здравља

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отказала вјенчање па отишла да ''дивља'' са Парис Хилтон: Слике говоре саме за себе

Сцена

Отказала вјенчање па отишла да ''дивља'' са Парис Хилтон: Слике говоре саме за себе

9 мј

0
Пјевачица објавила страшан снимак своје куће која је изгорјела до темеља

Сцена

Пјевачица објавила страшан снимак своје куће која је изгорјела до темеља

1 год

0
Парис Хилтон прошетала модном пистом, па исмијана: "Овако ходам кад сам пијан"

Сцена

Парис Хилтон прошетала модном пистом, па исмијана: "Овако ходам кад сам пијан"

2 год

0
Трудна Едита Арадиновић

Сцена

Трудна Едита Арадиновић

1 седм

1

Више из рубрике

Хаљина Викторије Бекам

Сцена

Данијела Димитровска као вјенчаницу носила хаљину Викторије Бекам

3 ч

0
Данијела Димитровска се удала за Јеврема Коснића. Тајно венчање одржано је ван Београда, а пар планира велико свадбено славље наредне године.

Сцена

Удала се Данијела Димитровска, интимној церемонији присуствовали само најближи чланови породице

4 ч

0
Aleksandra Subotic vijagra

Сцена

Вијагра није штедио да удовољи дупло млађој жени: Суботићка ипак нашла замјерку

4 ч

1
Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

Сцена

Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

16

Искра (43) отела сина испред вртића, полиција трага за њима: "Опасна је по себе и друге"

12

08

Изгорјела пицерија, нема повријеђених!

11

56

Умро Радо Видошић

11

56

Детаљи ужаса у Сокоцу: Мужу пререзала врат, па пријавила да га је ”заклала”

11

55

Синер бољи од Шелтона, са Ђоковићем за финале Аустралије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner