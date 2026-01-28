Парис Хилтон о борби са собом: Оно што ми се дешава видим као супермоћ

Извор:
Кликс
28.01.2026
09:28
Коментари:0
Парис Хилтон говорила је о свом менталном здрављу и искуству одрастања с АДХД-ом.
Она се приликом гостовања у подцасту "The Skinny Confidential Him&Her Show" осврнула на дисфорију осјетљиву на одбијање (РСД), стање које се често повезује с АДХД-ом и које код ње изазива снажне емоционалне реакције.
Како је појаснила, чак и ситне негативне ситуације код ње могу потакнути осјећај стварне, физичке боли.
"Свака негативна помисао, попут оне да је неко безобразан према вама изазива осјећај стварне, физичке боли", казала је Хилтон.
"Једна ноћ у Паризу": Парис Хилтон о експлицитном снимку
Она је додала да ти осјећаји нису стварни, већ их доживљава као демона у глави који јој говори негативне ствари о њој. Такође, Хилтон је навела како се АДХД у њеном дјетињству често повезивао искључиво с дјечацима, због чега се осјећала збуњено и несхваћено.
"У школи ми је било јако тешко. Колико год бих учила, нисам се могла ничега сјетити. Стално сам падала на испитима, била у казни и упадала у невоље", навела је.
Захваљујући годинама едуковања о АДХД-у и РСД-у, она истиче да лакше препознаје шта јој се дешава у таквим тренуцима.
"Сада знам да то није стварно. То се само активирао РСД. Ја то што ми се дешава видим као супермоћ. Без тога не бих била подузетница каква јесам, то ми даје потицај и тјера ме да увијек гледам у будућност", казала је.
