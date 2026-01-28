28.01.2026
10:21
Коментари:0
Четрнаестогодишњи дјечак из Тверске области осуђен је на седам година затвора након што су руске безбједносне службе откриле да је, према наводима тужилаштва, планирао паљевину зграде руског Министарства одбране.
Пресуда је донесена јер је, према наводима, дјеловао по налогу украјинске терористичке организације забрањене у Русији, саопштио је Центар за односе с јавношћу Федералне службе безбједности (ФСБ), преноси ТАСС.
Према извјештају Истражног комитета, тинејџер је путем Телеграма ступио у контакт с припадником организације, извршио извиђање локације и припремио три Молотовљева коктела.
Напад је требало да буде изведен 8. маја 2025. године, уочи Дана побједе, али је младић ухапшен прије него што је успио да запали зграду војног регистрационог одјељења.
Тужилаштво Тверске области саопштило је да је проглашен кривим за припрему терористичког чина и учешће у активностима терористичке организације.
