Осуђен д‌јечак (14) који је планирао да запали министарство

28.01.2026

10:21

Фото: Unsplash

Четрнаестогодишњи д‌јечак из Тверске области осуђен је на седам година затвора након што су руске безбједносне службе откриле да је, према наводима тужилаштва, планирао паљевину зграде руског Министарства одбране.

Пресуда је донесена јер је, према наводима, д‌јеловао по налогу украјинске терористичке организације забрањене у Русији, саопштио је Центар за односе с јавношћу Федералне службе безбједности (ФСБ), преноси ТАСС.

Према извјештају Истражног комитета, тинејџер је путем Телеграма ступио у контакт с припадником организације, извршио извиђање локације и припремио три Молотовљева коктела.

Напад је требало да буде изведен 8. маја 2025. године, уочи Дана побједе, али је младић ухапшен прије него што је успио да запали зграду војног регистрационог од‌јељења.

Тужилаштво Тверске области саопштило је да је проглашен кривим за припрему терористичког чина и учешће у активностима терористичке организације.

