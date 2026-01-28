Захарова: НАТО у паници, јер нема коме да се жали због Гренланда

Извор:
Спутник Србија
28.01.2026
08:53
Унутар НАТО-а влада паника, јер немају коме могу да се пожале на поступке Сједињених Америчких Држава у вези са Гренландом, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
„Настављају да плаше Русијом. Али ако у томе уопште има икакве, не логике, већ везе са њиховим болесним објашњењем, не може да се схвати зашто се, на пример, ту помиње Кина. То јест, каквим ласом Кина треба себи да привуче Гренланд? Како да промени законе гравитације да би некако почела да претендује на њега?“, упитала је Захарова.
Она је напоменула да је то измишљена прича.
Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе
„Сви, наравно, схватамо да је ово потпуно измишљена прича, али унутар Алијансе влада паника јер разумију да је ово за њих цугцванг, али коме да се жале? Научили су их, њихово национално законодавство је изграђено тако да се жалбе могу поднијети само унутар НАТО-а о онима који су ван НАТО-а. А не постоји одредба о томе како се жалити унутар НАТО-а на оне унутар НАТО-а“, закључила је дипломата.
