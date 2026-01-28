Американци масовно бришу ТикТок због нових услова

Извор:
Индекс
28.01.2026
08:44
Коментари:0
Број Американаца који бришу ТикТок са својих телефона нагло је порастао након што је ТикТок прошле недјеље финализовао договор и основао нову америчку пословну структуру, ТикТок УСДС, која би требало да „спаси“ апликацију у САД.
Убрзо су услиједиле измјене услова коришћења, а неки корисници су се због њих узнемирили и почели масовно да одлазе, пише Унилад.
Нова америчка компанија каже да циљ јој је заштита података америчких корисника и безбедност апликације, али ажурирани услови коришћења услуге поново су отворили питање колико и какве податке ТикТок прикупља. У документима се такође помиње прикупљање осјетљивих личних података, као што су расно или етничко поријекло, сексуална оријентација, држављанство или имиграциони статус и финансијске информације.
@denfourpointzero WE BACK!!! #fyp #tiktok #tiktokus #tiktokdatacenter #tiktokfix ♬ Dust Collector - ybg lucas
Корисници су такође истакли да објављивањем садржаја дају платформи широку дозволу да га користи у различите сврхе, укључујући оглашавање, развој производа и обуку система вјештачке интелигенције. Према новим правилима, ТикТок такође може трајно да забрани налог без пружања детаљног објашњења.
Како је известио CNBC, позивајући се на податке компаније Sensor Tower, просјечан број дневних деинсталација ТикТока у САД скочио је за скоро 150% у посљедњих пет дана у поређењу са просјеком претходних мјесеци.
„Ово би заиста могао бити крај ТикТока. Нови услови су луди - невјероватно инвазивни и експлоататорски“, написао је један корисник на Сјуу. „Могу да користе ваш садржај за огласе и могу трајно да вам угасе налог без објашњења - ужасно.“
@socialsprout_ TikTok USDS. #tiktokupdate #tiktokusds ♬ sonido original - Yeudiel
Други су написали да су већ обрисали апликацију: „Обрисао сам је. Нови услови су потпуно нови ниво. Једноставно се нисам могао сложити са овим.“ Неки су, међутим, примјетили иронију с обзиром на претходне оптужбе САД да Кина прикупља податке путем апликације.
Међутим, неки корисници су бранили ТикТок аргументом да и друге друштвене мреже имају сличне одредбе. CNBC такође наводи да су слични спорни детаљи постојали у ранијој, архивираној верзији правила.
ТикТок је годинама био под лупом америчких власти због питања националне безбедности и власништва над БајтДенсом, а 2024. године је усвојен закон који је захтијевао продају америчког дијела пословања или забрану апликације. Нови договор је резултирао оснивањем ТикТок USDS-а, у којем БајтДенс задржава мањински удио (око 19,9%), док већински удио држе инвеститори попут Оракла, Силвер Лејка и МГX-а.
Као дио промјена, корисници у САД могу примјетити промјене у свом фиду „За вас“ како се алгоритам буде поново обучавао и ажурирао. Нова компанија каже да жели да задржи контролу над политикама безбедности, повјерења и модерирања садржаја.
Свијет
2 седм0
Свијет
1 мј0
Занимљивости
3 мј0
Наука и технологија
3 мј0
Најновије
Најчитаније
08
59
08
53
08
53
08
48
08
44
Тренутно на програму