Американци масовно бришу ТикТок због нових услова

Индекс

Индекс

28.01.2026

08:44

Фото: Pixabay

Број Американаца који бришу ТикТок са својих телефона нагло је порастао након што је ТикТок прошле недјеље финализовао договор и основао нову америчку пословну структуру, ТикТок УСДС, која би требало да „спаси“ апликацију у САД.

Убрзо су услиједиле измјене услова коришћења, а неки корисници су се због њих узнемирили и почели масовно да одлазе, пише Унилад.

Нови услови коришћења изазивају панику

Нова америчка компанија каже да циљ јој је заштита података америчких корисника и безбедност апликације, али ажурирани услови коришћења услуге поново су отворили питање колико и какве податке ТикТок прикупља. У документима се такође помиње прикупљање осјетљивих личних података, као што су расно или етничко поријекло, сексуална оријентација, држављанство или имиграциони статус и финансијске информације.

@denfourpointzero WE BACK!!! #fyp #tiktok #tiktokus #tiktokdatacenter #tiktokfix ♬ Dust Collector - ybg lucas

Корисници су такође истакли да објављивањем садржаја дају платформи широку дозволу да га користи у различите сврхе, укључујући оглашавање, развој производа и обуку система вјештачке интелигенције. Према новим правилима, ТикТок такође може трајно да забрани налог без пружања детаљног објашњења.

Крај ТикТока у Америци?

Како је известио CNBC, позивајући се на податке компаније Sensor Tower, просјечан број дневних деинсталација ТикТока у САД скочио је за скоро 150% у посљедњих пет дана у поређењу са просјеком претходних мјесеци.

„Ово би заиста могао бити крај ТикТока. Нови услови су луди - невјероватно инвазивни и експлоататорски“, написао је један корисник на Сјуу. „Могу да користе ваш садржај за огласе и могу трајно да вам угасе налог без објашњења - ужасно.“

@socialsprout_ TikTok USDS. #tiktokupdate #tiktokusds ♬ sonido original - Yeudiel

Други су написали да су већ обрисали апликацију: „Обрисао сам је. Нови услови су потпуно нови ниво. Једноставно се нисам могао сложити са овим.“ Неки су, међутим, примјетили иронију с обзиром на претходне оптужбе САД да Кина прикупља податке путем апликације.

Међутим, неки корисници су бранили ТикТок аргументом да и друге друштвене мреже имају сличне одредбе. CNBC такође наводи да су слични спорни детаљи постојали у ранијој, архивираној верзији правила.

Позадина сукоба са америчком владом

ТикТок је годинама био под лупом америчких власти због питања националне безбедности и власништва над БајтДенсом, а 2024. године је усвојен закон који је захтијевао продају америчког дијела пословања или забрану апликације. Нови договор је резултирао оснивањем ТикТок USDS-а, у којем БајтДенс задржава мањински удио (око 19,9%), док већински удио држе инвеститори попут Оракла, Силвер Лејка и МГX-а.

Шта се мијења за кориснике?

Као дио промјена, корисници у САД могу примјетити промјене у свом фиду „За вас“ како се алгоритам буде поново обучавао и ажурирао. Нова компанија каже да жели да задржи контролу над политикама безбедности, повјерења и модерирања садржаја.

(индекс)

