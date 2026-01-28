Рекордан број ноћења туриста и у 2025. години

Извор:
Број долазака туриста у 2025. години већи је за 4,4% у односу на 2024. годину, док је број ноћења туриста био већи за 2,6%, каже директор Републичког завода за статистику Дарко Милуновић.
У току 2025. године у Републици Српској је остварено 514 740 долазака туриста и 1 207 068 ноћења туриста. На тај начин оборен је досадашњи рекорд из претходне године када је остварено 1 176 689 ноћења. Ово је уједно четврта година у низу у којој је остварен рекордан број ноћења у Републици Српској.
"Туризам представља једну од највиталнијих грана привреде у Републици Српској, која већ четврту годину у низу остварује рекордне показатеље. Током 2021. године регистровано је мање од 750 000 ноћења, након чега долази до значајног раста. У 2022. години је први пут остварено више од милион ноћења, а у претходној години више од 1,2 милиона. У подручју туризма биљеже се позитивни показатељи и када је ријеч о броју запослених и бруто домаћем производу, што наговјештава да бисмо и у наредном периоду могли имати исте трендове", истиче директор Завода Дарко Милуновић.
У току 2025. године, домаћи туристи остварили су 206 133 доласка, а страни туристи 308 607 долазака. Домаћи туристи остварили су 517 384 ноћења, а страни туристи 689 684 ноћења, при чему је број ноћења домаћих туриста већи за 7,9%, а страних туриста мањи за 1,1% у односу на 2024. годину.
Највећи број ноћења остварили су туристи из Србије, 202 996, потом Хрватске, 155 536, Словеније, 89 378, Турске, 36 422, те Црне Горе, 33 474.
Када је ријеч о ноћењима туриста према врсти туристичких мјеста, 579 304 ноћења се односи на остала туристичка мјеста, 403 412 на бањска мјеста, 144 135 на планинска мјеста и 80 217 ноћења на остала мјеста.
Од укупног броја, 1 097 525 ноћења је остварено у хотелу и сличном смјештају, 86 974 ноћења у љечилиштима, 16 724 у камповима и просторима за камповање и 5 845 ноћења у одмаралиштима и сличним објектима за краћи одмор.
Број запослених на дан 30. септембра 2025. године у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство био је 13 530, што је 4,7% од укупног броја запослених у Републици Српској (290 121).
Дјелатност пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститељство у укупној структури бруто домаћег производа Републике Српске у току 2024. године учествовало је са 1,3% и имало је стопу реалног раста од 7,3% у односу на 2023. годину.
