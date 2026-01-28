Русија открила нови план! Овај потез ће промијенити економску слику свијета

Извор:
28.01.2026
Русија планира да успостави 15 нових погона и модернизује постојећа постројења за бројне критичне производе добијене од ријетких земних метала, рекао је јуче руски министар индустрије и трговине Антон Алиханов.
Он је истакао да ће ти пројекти бити реализовани до 2030. године, пренио је ТАСС.
"Морамо створити нова постројења и модернизовати постојећа велике производне објекте, који ц́е обухватити приближно 65 критичних производа од ријетких земних метала", рекао Алиханов.
Министар напомиње да би то смањило руску зависност од увоза за овај асортиман производа са 75 одсто на 48 одсто.
Додао је да Русија очекује да ће повец́ати годишњу производњу у хемијској индустрији са 8,5 билиона рубаља (око 92,7 милијарди евра) на више од 11 билиона рубаља (120 милијарди евра) до 2030. године.
