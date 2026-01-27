Расте цијена нафте

Цијене нафте порасле су данас за два одсто, јер је јака зимска олуја у Сједињеним Америчким Државама пореметила производњу и рад рафинерија.

Тако се цијена нафте Brent кретала на нивоу од око 67 долара по барелу, а америчке сирове нафте WTI (West Texas Intermediate) на око 62 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.

Амерички произвођачи нафте изгубили су током викенда до два милиона барела дневно, или отприлике 15 одсто националне производње, јер је ледено вријеме оптеретило енергетску инфраструктуру и електроенергетске мреже.

Неколико рафинерија дуж америчке обале Мексичког залива такође је пријавило проблеме у вези са временским условима, што је изазвало забринутост око краткорочног снабдијевања горивом и потенцијалног смањења залиха ако хладни услови потрају.

Геополитички ризик остао је у фокусу након што су САД распорједиле носач авиона и ратне бродове на Блиском истоку, одржавајући повишене тензије.

С друге стране, забринутост око снабдијевања дјелимично је компензована очекиваним повећањем производње из Казахстана, јер се припрема наставак активности на пољу Tengiz, а цјевовод CPC се вратио раду у пуном капацитету.