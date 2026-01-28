Пијан вријеђао и покушао да удари полицајца

Извор:
Требињска полиција ухапсила је Ж.Н. из Србије због вријеђања и напада на полицајца.
"Полицијски службеници су током поступања по нарушеном јавном реду и миру у којем су учествовала лица Ж.Н. и А.Б., наредили истима да престану са нарушавањем јавног реда и мира, на што се лице Ж.Н. оглушило и упутило ријечи пријетње полицијском службенику", наведено је у саопштењу.
Из ПУ Требиње наводе да је Ж.Н. ухватио полицајца за ревер од јакне и покушао да га удари. Испитивањем на присуство алкохола у организму утврђено је у тренутку напада ухапшени имао 0,85 г/кг алкохола у организму.
