Пијан вријеђао и покушао да удари полицајца

Извор:

АТВ

28.01.2026

10:27

Коментари:

0
Пијан вријеђао и покушао да удари полицајца
Фото: АТВ

Требињска полиција ухапсила је Ж.Н. из Србије због вријеђања и напада на полицајца.

"Полицијски службеници су током поступања по нарушеном јавном реду и миру у којем су учествовала лица Ж.Н. и А.Б., наредили истима да престану са нарушавањем јавног реда и мира, на што се лице Ж.Н. оглушило и упутило ријечи пријетње полицијском службенику", наведено је у саопштењу.

Из ПУ Требиње наводе да је Ж.Н. ухватио полицајца за ревер од јакне и покушао да га удари. Испитивањем на присуство алкохола у организму утврђено је у тренутку напада ухапшени имао 0,85 г/кг алкохола у организму.

Тагови:

Полиција

Требиње

Коментари (0)
