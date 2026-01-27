Logo
Лажни полицајци украли 10.000 евра

Лажни полицајци украли 10.000 евра
Фото: Pixabay

На ауто-путу А2 код града Пајне у Њемачкој, непознати преваранти који су се представљали као полицијски службеници опљачкали су двоје људи и узели им 10.000 евра, саопштила је полиција у Брауншвајгу.

Како наводи полиција, починиоци су у понедјељак увече возили сребрни „Фолксваген пасат“ у правцу Хановера. Када су примјетили возило које је одговарало њиховом „профилу жртве“, показали су полицијску палицу и приморали путнике да се зауставе на одморишту Рорсе-Норд.

Милорад Додик

Република Српска



На паркингу су лажни полицајци инсценирали рутинску контролу. Носили су полицијске униформе са ознакама и показали наводне службене легитимације. Од путника су затражили лична документа, а затим их питали колико готовине имају код себе.

Под изговором да провјеравају аутентичност новчаница, затражили су да им се новац преда. Након што су узели готовину, преваранти су нагло напустили одмориште и побјегли у непознатом правцу.

Портпаролка полиције изјавила је за портал т-онлине да је ријеч о познатој методи преваре. Сличан случај забиљежен је у децембру прошле године на истом дијелу ауто-пута А2. Према наводима полиције, починиоци циљано бирају возила са страним регистарским таблицама и празним приколицама за превоз аутомобила.

Најновија вијест

Свијет

Драматично: Огромно клизиште гута град, људи хитно евакуисани, призори су језиви

– По томе препознају своје жртве – навела је портпаролка, додајући да су оштећени у овом случају допутовали из Бугарске, с намјером да у Њемачкој купе аутомобил.

Свједоци су изјавили да је регистарска таблица возила починилаца била прекривена снијегом, због чега није могла да се прочита. Против двојице непознатих мушкараца покренут је кривични поступак, а истрага је у току.

