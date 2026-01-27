Лажни полицајци украли 10.000 евра

Извор:
Феникс магазин
27.01.2026
15:06
Коментари:0
На ауто-путу А2 код града Пајне у Њемачкој, непознати преваранти који су се представљали као полицијски службеници опљачкали су двоје људи и узели им 10.000 евра, саопштила је полиција у Брауншвајгу.
Како наводи полиција, починиоци су у понедјељак увече возили сребрни „Фолксваген пасат“ у правцу Хановера. Када су примјетили возило које је одговарало њиховом „профилу жртве“, показали су полицијску палицу и приморали путнике да се зауставе на одморишту Рорсе-Норд.
Република Српска
Додик: Скандалозна одлука Узуновићеве, предлажем свенародни митинг
На паркингу су лажни полицајци инсценирали рутинску контролу. Носили су полицијске униформе са ознакама и показали наводне службене легитимације. Од путника су затражили лична документа, а затим их питали колико готовине имају код себе.
Под изговором да провјеравају аутентичност новчаница, затражили су да им се новац преда. Након што су узели готовину, преваранти су нагло напустили одмориште и побјегли у непознатом правцу.
Портпаролка полиције изјавила је за портал т-онлине да је ријеч о познатој методи преваре. Сличан случај забиљежен је у децембру прошле године на истом дијелу ауто-пута А2. Према наводима полиције, починиоци циљано бирају возила са страним регистарским таблицама и празним приколицама за превоз аутомобила.
Свијет
Драматично: Огромно клизиште гута град, људи хитно евакуисани, призори су језиви
– По томе препознају своје жртве – навела је портпаролка, додајући да су оштећени у овом случају допутовали из Бугарске, с намјером да у Њемачкој купе аутомобил.
Свједоци су изјавили да је регистарска таблица возила починилаца била прекривена снијегом, због чега није могла да се прочита. Против двојице непознатих мушкараца покренут је кривични поступак, а истрага је у току.
Хроника
57 мин0
Свијет
59 мин0
Економија
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Свијет
53 мин0
Свијет
59 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
15
47
15
44
15
41
15
40
15
34
Тренутно на програму