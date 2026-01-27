Ђокић: У четвртак одлука о преносу концесионог права са "Комсара" на РиТЕ "Угљевик"

Извор:
27.01.2026
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић најавио је да ће на сједници Владе у четвртак, 29. јануара, бити донесена одлука на основу које ће бити потписан уговор о преносу концесионог права са компаније "Комсар Енерџи" на Рудник и Термоелектрану /РиТЕ/ "Угљевик".
Ђокић је истакао да ће тиме бити створени услови да РиТЕ "Угљевик" несметано ради на планирању и експлоатацији угља на подручју "Угљевик Исток 2".
Он је новинарима у Бањалуци рекао да да ће тиме бити окончана активност Владе, како је раније и најавио.
Додао је да је засједала Комисија за концесије и донијела своје рјешење, које је прихваћено на сједници владином Одбора за привреду и финансије.
Ђокић је изјавио да је неопходно побољшати координацију свих послова у енергетском сектору и осигурати већи ниво сарадње између енергетских субјеката.
"Закључили да ће два министра енергетике бити овлаштени да формирају радно тијело заједно са директором `Електропреноса БиХ`, позваћемо и представнике Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара да се укључе у ову активност како бисмо заједно дефинисали неколико корака које ћемо предузети на бази данашње дискусије", рекао је Ђокић новинарима у Бањалуци након састанака представника електроенергетског сектора БиХ који је организовала компанија "Електропренос БиХ".
Ђокић је навео да проблеми у преносној мрежи морају бити рјешавани убрзано, јер постоји висок напон што се негативно одражава на енергетска постројења код производних предузећа, односно двије електропривреде и термоелектране.
Он је указао на то да су ова предузећа изразила интерес да допринесу отклањању проблема и да о властитом трошку, уз одобрење, изграде једно постројење које би допринијело стабилизацији високог напона у мрежи.
Према његовим ријечима, предузеће се и мјере које ће омогућити развој "Електропреноса" и унапређење интерконекције.
"Очекујемо да ове године завршимо Хидорелектрану `Бистрица`, а крајем наредне године требали бисмо да саградимо Хидроелектрану `Дабар`, као и низ других постројења у области соларне енергије", поручио је Ђокић.
Ђокић је нагласио да постоји потреба и да се реконструише дистрибутивна мрежа која је скоро у свим дијеловима БиХ доста стара и потиче из 60-их година прошлог вијека.
Федерални министар енергије, рударства и индустрије Ведран Лакић рекао је да електроенергетски систем треба свима, те да је јасно да га је потребно унаприједити.
"Свјесни смо чињенице да овај систем није у добром стању и форми и договорили смо се да у наредном периоду у континуитету разговарамо на овакав начин. Данас је донесено неколико закључака и дали смо подршку пројекту високих напона и пригушница које би се требале поставити у наши систем", навео је Лакић, те појаснио да ће "Електропренос" наћи начин како да се то уради.
Он је рекао да би се у БиХ требала формирати и берза електричне енергије, а главна тема састанка је био хидропотенцијал.
Генерални директор "Електропреноса БиХ" Миро Џакула рекао је да се током састанка указало на текућу проблематику, те на обавезу да се што прије припреми за трансформацију цјелокупног електроенергетског сектора.
Састанку су присуствовали представници три електропривреде у БиХ, Независног оператора система у БиХ и Регулаторне комисије за електричну енергију БиХ.
