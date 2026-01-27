Дијамант мијења власника, ево ко их купује

Извор:
Б92
27.01.2026
13:10
МК Гроуп и Фортенова група потписали су уговор о купопродаји компаније Дијамант из Зрењанина, којим би МК Група требало да стекне 100% удјела у Дијаманту.
Трансакција ће бити финализована након добијања одобрења надлежних регулаторних тијела за заштиту конкуренције.
"Ова аквизиција представља важан корак у даљем развоју наше МК Агри-фуд дивизије и још једном потврђује дугорочну амбицију МК Групе да буде предводник у регионалној прехрамбено-пољопривредној индустрији. Инвестиција осликава нашу спремност да подржимо компаније са високим потенцијалом раста и да наставимо ширење пословног екосистема. Увјерен сам да ће пренос нашег know-how-a, искуства и експертизе, који су изграђени кроз дугогодишње управљање пољопривредним и прехрамбеним компанијама, омогућити Дијаманту значајна унапређења у процесима, квалитету и иновацијама, као и креирање додатне вредности за запослене, потрошаче, партнере и читаву индустрију”, изјавио је Михаило Јанковић, генерални директор МК Групе.
"Купопродајом Дијаманта закључујемо врло интензивне двогодишње активности постепеног изласка из пољопривреде. У протеклом периоду смо стабилизовали компанију, отплатили дугове настале пре 2017. године, модернизовали дио фабрике стар више од 40 година улагањем од преко 40 милиона евра сопствених средстава. Удвостручили смо производне капацитете, побољшали конкурентност и повећали тржишни удео. Данас Дијамант има фабрику која је међу технолошки најмодернијима у индустрији. Задовољан сам и јер смо све време одржавали друштвени дијалог и побољшавали материјалне услове запослених", поручио је Фабрис Перушко, члан Управног одбора и главни извршни директор Фортенова групе.
"Овај потпис је први корак према нашем изласку из власничке структуре Дијаманта и надамо се да ће се цјелокупан процес закључити у очекиваном року, како би компанија наставила даљи развој. Овом трансакцијом завршавамо излазак из пољопривредне индустрије и индустрије јестивих уља и прерађевина. Она је део процеса оптимизације портфолија и изласка из области које више нису наш стратешки смер. Фокус Фортенова групе усмерен је на сектор трговине, логистике, комерцијалних некретнина и пића", додао је.
О свим наредним корацима и фазама процеса јавност ће, као и до сада, бити благовремено и транспарентно обавијештена.
(Bizlife)
