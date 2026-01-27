Logo
Large banner

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

Извор:

Б92

27.01.2026

13:10

Коментари:

0
Дијамант зрењанин продат нови власник МК Група продаја уље
Фото: Promo

МК Гроуп и Фортенова група потписали су уговор о купопродаји компаније Дијамант из Зрењанина, којим би МК Група требало да стекне 100% удјела у Дијаманту.

Трансакција ће бити финализована након добијања одобрења надлежних регулаторних тијела за заштиту конкуренције.

"Ова аквизиција представља важан корак у даљем развоју наше МК Агри-фуд дивизије и још једном потврђује дугорочну амбицију МК Групе да буде предводник у регионалној прехрамбено-пољопривредној индустрији. Инвестиција осликава нашу спремност да подржимо компаније са високим потенцијалом раста и да наставимо ширење пословног екосистема. Увјерен сам да ће пренос нашег know-how-a, искуства и експертизе, који су изграђени кроз дугогодишње управљање пољопривредним и прехрамбеним компанијама, омогућити Дијаманту значајна унапређења у процесима, квалитету и иновацијама, као и креирање додатне вредности за запослене, потрошаче, партнере и читаву индустрију”, изјавио је Михаило Јанковић, генерални директор МК Групе.

aleksandar kostic miodrag kostic

Економија

Ко је Александар Костић - насљедник ''српског краља шећера''

Фортенова излази из пољопривреде

"Купопродајом Дијаманта закључујемо врло интензивне двогодишње активности постепеног изласка из пољопривреде. У протеклом периоду смо стабилизовали компанију, отплатили дугове настале пре 2017. године, модернизовали дио фабрике стар више од 40 година улагањем од преко 40 милиона евра сопствених средстава. Удвостручили смо производне капацитете, побољшали конкурентност и повећали тржишни удео. Данас Дијамант има фабрику која је међу технолошки најмодернијима у индустрији. Задовољан сам и јер смо све време одржавали друштвени дијалог и побољшавали материјалне услове запослених", поручио је Фабрис Перушко, члан Управног одбора и главни извршни директор Фортенова групе.

MIODRAG KOSTIC1

Србија

Ко је био Миодраг Костић: Завршио економски факултет, па створио пословну империју

"Овај потпис је први корак према нашем изласку из власничке структуре Дијаманта и надамо се да ће се цјелокупан процес закључити у очекиваном року, како би компанија наставила даљи развој. Овом трансакцијом завршавамо излазак из пољопривредне индустрије и индустрије јестивих уља и прерађевина. Она је део процеса оптимизације портфолија и изласка из области које више нису наш стратешки смер. Фокус Фортенова групе усмерен је на сектор трговине, логистике, комерцијалних некретнина и пића", додао је.

О свим наредним корацима и фазама процеса јавност ће, као и до сада, бити благовремено и транспарентно обавијештена.

(Bizlife)

Подијели:

Тагови:

Дијамант Зрењанин

МК Група Дијамант

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

Кошарка

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

2 ч

0
Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Ауто-мото

Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

2 ч

0
Олуја „Чандра“ хара Уједињеним Краљевством: Затворено на стотине школа, блокирани главни путеви

Свијет

Олуја „Чандра“ хара Уједињеним Краљевством: Затворено на стотине школа, блокирани главни путеви

2 ч

0
Carlos Alcaraz Карлос Алкараз Аустралијан опен полуфинале резултат Аустралијан опен 2026 s kim igra

Тенис

Алкараз показао сву снагу против Де Минора

3 ч

0

Више из рубрике

Мајка свих споразума Индија и ЕУ

Економија

"Мајка свих споразума": Стварају зону слободне трговине са двије милијарде људи

6 ч

0
Дедоларизација и дигитализација: Умјесто јединствене валуте, БРИКС иде ка овом рјешењу

Економија

Дедоларизација и дигитализација: Умјесто јединствене валуте, БРИКС иде ка овом рјешењу

8 ч

0
Мањи порез на лијекове, али већи на цигарете и алкохол

Економија

Мањи порез на лијекове, али већи на цигарете и алкохол

19 ч

0
Млијеко

Економија

Мљекари смањују производњу за 10%

20 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

15

44

Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро

15

41

Сијарто: Украјински амбасадор позван на разговор због мијешања у изборе

15

40

Цвијановић: Политичко Сарајево жели дестабилизовати Српску

15

34

Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner