Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Извор:
АТВ
27.01.2026
13:00
Коментари:0
Куповина половног аутомобила из Њемачке годинама се сматра једним од најсигурнијих избора на тржишту. Ипак, нови талас организованих превара све чешће погађа и искусне купце, остављајући их без возила и без уплаћеног новца.
На први поглед, све изгледа беспрекорно: готово нов аутомобил, драстично нижа цијена и логично објашњење продавца. У стварности, управо такве понуде најчешће крију озбиљну превару.
На огласним порталима редовно се појављују возила и до 20.000 евра јефтинија од тржишне цијене. Продавци наводе хитну продају или мања оштећења као разлог попуста. Купци, у жељи да искористе „прилику деценије“, често не слуте да је ријеч о аутомобилима изнајмљеним у rent-a-car агенцијама, који се препродају уз украдена или фалсификована документа.
Један од типичних примјера забиљежен је у близини Ахена, гдје је новинарска екипа пратила оглас за Audi Q7, готово нов, понуђен за 56.000 евра, иако је тржишна цијена око 80.000. Продавац је тврдио да је разлог снижења мање оштећење на задњем дијелу возила.
Испоставило се да је у питању украдени rent-a-car аутомобил. Полиција је била спремна за интервенцију, али се продавац није појавио на договореном мјесту, након што је посумњао да је разоткривен.
Према упозорењима стручњака, превара се одвија по устаљеном обрасцу:
- криминалне групе користе лажна лична документа за изнајмљивање луксузних возила
- током трајања уговора о најму, аутомобил се не води као украден
- у том кратком периоду возило се продаје непажљивим купцима
- када се превара открије, аутомобил се одузима, а преваранти нестају
Посебан проблем представља чињеница да криминалци често располажу оригиналним саобраћајним дозволама, украденим током провала у канцеларије за регистрацију возила.
Према подацима њемачког Министарства унутрашњих послова, у оптицају је више од 180.000 несталих докумената, који на црном тржишту достижу цијену и до 1.000 евра по комаду. Ови документи значајно отежавају откривање преваре.
- Стручњаци за трговину возилима истичу неколико кључних сигнала за узбуну:
- нереално ниска цијена (нико не „поклања“ десетине хиљада евра)
- договори за састанак на паркингу или неутралној локацији
- инсистирање на готовинском плаћању већих износа
- најмање неправилности у документацији
Један често занемарен, али веома важан детаљ, јесте број кључева. Криминалне групе обично имају само један оригинални кључ. Изговори да је други код супруге, у сефу или „на другом мјесту“ јасан су знак да куповину треба одмах прекинути.
Такође, препоручује се долазак са свједоком, јер преваранти избјегавају ситуације у којима нису насамо са купцем.
Иако закон у појединим случајевима допушта да купац задржи возило ако докаже тзв. добру вјеру, то није правило. Без нагодбе са rent-a-car компанијом, суд може одбити пренос власништва, што значи да купац остаје и без аутомобила и без новца.
Стручњаци упозоравају да савршена понуда готово никада није оно што изгледа. Код куповине половног аутомобила из Њемачке неопходни су опрез, детаљна провјера и здраво неповјерење – јер једна погрешна одлука може скупо коштати.
Свијет
2 д0
Регион
3 д0
Наука и технологија
4 д0
Свијет
4 д0
Најновије
Најчитаније
13
11
13
11
13
10
13
04
13
00
Тренутно на програму