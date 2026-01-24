Logo
Large banner

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Извор:

Телеграф

24.01.2026

16:55

Коментари:

0
За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Преваранти у Белгији су више од годину дана покушавали да изнуде новац од високих страних владиних званичника и бизнисмена, користећи вјештачку интелигенцију како би се лажно представили као чланови краљевске породице, укључујући краља Филипа, саопштили су Федерално тужилаштво и Центар за сајбер безбједност Белгије.

Преваранти су, поред осталог, организовали су видео-позиве са лажним ликом краља Филипа, а у другом случају тражили су од жртава да спонзоришу измишљену свечану вечеру коју је наводно касније ове године требало да организује Фондација краља Бодуена.

У оквиру тих шема, од жртава је увијек тражено финансирање за наводно конкретне сврхе, па су у једном случају, преваранти су тврдили да је новац потребан за ослобађање белгијских новинара који су наводно били таоци у Сирији.

ILU-NOVČANIK-230925

Регион

Старици (84) рекли да су јој новчанице неисправне, однијели јој 9.500 КМ

Преваранти су пажљиво бирали мете за које су процјењивали да имају везе са краљевском породицом, како би повећали вјеродостојност својих захтјева, преноси Браселс тајмс.

Иако већина контактираних особа није насела на превару, забележен је најмање један случај у коме је извршен новчани трансфер.

Након кратког застоја почетком 2026. године, преваранти су наставили активности користећи нове сценарије.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Belgija

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

29 мин

0
Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

Република Српска

Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

43 мин

1
Ужас! Мушкарац (27) претукао трудну супругу (22)

Хроника

Ужас! Мушкарац (27) претукао трудну супругу (22)

54 мин

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Хроника

Хорор код Бањалуке: Отац хапшен због обљубе кћерки, притворена и мајка

59 мин

4

Више из рубрике

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

29 мин

0
Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

Свијет

Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

1 ч

0
Афроамериканац који је погубљен прије 70 година постхумно ослобођен

Свијет

Афроамериканац који је погубљен прије 70 година постхумно ослобођен

1 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп: Венецуеланску нафту прерађиваћемо у америчким рафинеријама

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Ванредно хидролошко стање због најављених падавина

17

07

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

16

59

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

16

55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

16

50

Јовану Делићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner