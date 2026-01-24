За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Извор:
Преваранти у Белгији су више од годину дана покушавали да изнуде новац од високих страних владиних званичника и бизнисмена, користећи вјештачку интелигенцију како би се лажно представили као чланови краљевске породице, укључујући краља Филипа, саопштили су Федерално тужилаштво и Центар за сајбер безбједност Белгије.
Преваранти су, поред осталог, организовали су видео-позиве са лажним ликом краља Филипа, а у другом случају тражили су од жртава да спонзоришу измишљену свечану вечеру коју је наводно касније ове године требало да организује Фондација краља Бодуена.
У оквиру тих шема, од жртава је увијек тражено финансирање за наводно конкретне сврхе, па су у једном случају, преваранти су тврдили да је новац потребан за ослобађање белгијских новинара који су наводно били таоци у Сирији.
Регион
Преваранти су пажљиво бирали мете за које су процјењивали да имају везе са краљевском породицом, како би повећали вјеродостојност својих захтјева, преноси Браселс тајмс.
Иако већина контактираних особа није насела на превару, забележен је најмање један случај у коме је извршен новчани трансфер.
Након кратког застоја почетком 2026. године, преваранти су наставили активности користећи нове сценарије.
(Телеграф)
