Власник фирме из БиХ тврди да је преварен у Њемачкој

Власник компаније АС Цар Гроуп из Зенице, Ахмед Софтић, огласио се за портал "Црна хроника" тврдећи да је његова фирма преварена приликом куповине аутомобила у Њемачкој, који је касније увезен у Босну и Херцеговину.
Ријеч је о возилу Порше Кајен Дизе Платинум Едишн, купљеном од ауто-куће Ели Аутомобиле из мјеста Маинтал у Њемачкој. Софтић истиче да се дуги низ година бави препродајом аутомобила те да је овај случај озбиљан удар на њега и репутацију његове фирме.
"Купили смо аутомобил за 21.500 евра. У тренутку куповине нисмо додатно провјеравали километражу јер је возило имало сервисну књижицу са уредно евидентираним сервисима до 170.000+ километара из 2022. године. На сату је тада било око 235.000–240.000 километара, што нам је дјеловало реално и у складу с документацијом”, наводи Софтић.
Проблеми су настали тек након што је потенцијални купац у БиХ затражио провјеру броја шасије (ВИН) путем међународних база података. Том приликом је утврђено да је стварна километража возила знатно већа.
Према извјештају са страница за провјеру историје возила, Порше Кајен је у мају 2025. године имао евидентираних чак 320.881 километар, што јасно указује на враћање километраже.
“Оног тренутка када смо то сазнали, возило смо одмах уклонили са наше продајне странице и обуставили продају, јер политика наше фирме не дозвољава продају аутомобила са спорном километражом”, наглашава Софтић.
На фотографијама достављеним редакцији поменутог портала види се да је аутомобил био оглашен на порталу "мобиле.де", гдје је у опису возила, ситним словима, наведено: ‘Километража непозната!!’.
Софтић тврди да никада није био изричито обавијештен о тој чињеници, те да због слабијег познавања њемачког језика није могао јасно разумјети све детаље огласа.
У Воцап препискама са продавцем из ауто-куће Ели Аутомобиле, које су настале 18. децембра 2025. године, види се да је Софтић директно упозорио продавца да је километража враћена, те да ће случај пријавити полицији и адвокатима у Њемачкој. Продавац је, према тим порукама, накнадно тврдио да је “то било наведено”, али, како Софтић истиче, никада му то није јасно речено приликом куповине.
