Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

27.01.2026
Капитен Партизана, Вања Маринковић успјешно је оперисао Ахилову тетиву, потврђено је из клуба.
Црно-бели уписали су важну побједу у 24. колу Евролиге, савладавши Хапоел из Тел Авива са 104:101 послије продужетка (88:88), иако су у једном тренутку треће дионице губили чак 27 поена разлике - успјели су да преокрену резултат и побјегну са дна табеле.
Међутим, меч у Минхену донио је бригу више тиму из Београда. Капитен Вања Маринковић, тада је доживио руптуру Ахилове тетиве, а према најновијим информацијама "Меридиан спорта", репрезентативац је данас већ оперисан у Финској - у граду Туркуу, који важи за центар стручњака за Ахилову тетиву.
За капитена црно-белих предстоји дуг период опоравка, а сезона је дефинитивно завршена. За такву врсту повреде обично пауза траје најмање девет мјесеци.
