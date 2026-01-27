Logo
Large banner

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

Извор:

Информер

27.01.2026

13:04

Коментари:

0
Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи
Фото: KK Partizan Mozzart Bet

Капитен Партизана, Вања Маринковић успјешно је оперисао Ахилову тетиву, потврђено је из клуба.

Црно-бели уписали су важну побједу у 24. колу Евролиге, савладавши Хапоел из Тел Авива са 104:101 послије продужетка (88:88), иако су у једном тренутку треће дионице губили чак 27 поена разлике - успјели су да преокрену резултат и побјегну са дна табеле.

Кошаркаши Студента

Кошарка

Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

Међутим, меч у Минхену донио је бригу више тиму из Београда. Капитен Вања Маринковић, тада је доживио руптуру Ахилове тетиве, а према најновијим информацијама "Меридиан спорта", репрезентативац је данас већ оперисан у Финској - у граду Туркуу, који важи за центар стручњака за Ахилову тетиву.

За капитена црно-белих предстоји дуг период опоравка, а сезона је дефинитивно завршена. За такву врсту повреде обично пауза траје најмање девет мјесеци.

Подијели:

Тагови:

Вања Маринковић

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

Остали спортови

Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

1 д

0
Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

Кошарка

Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

3 д

0
Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

Свијет

Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

1 седм

0
Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде

Остали спортови

Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде

1 седм

0

Више из рубрике

Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

Кошарка

Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

15 ч

0
Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

Кошарка

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

1 д

0
Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Кошарка

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

1 д

0
Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

Кошарка

Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

11

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

13

11

Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

13

10

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

13

04

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

13

00

Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner