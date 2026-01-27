Алкараз показао сву снагу против Де Минора

Извор:
Карлос Алкараз пласирао се у полуфинале Аустралијан опена 2026 након што је у четвртфиналу савладао домаћег тенисера Алекса Де Минора са убједљивих 3:0 у сетовима – 7:5, 6:2, 6:1.
Шпанац је тако наставио сигуран поход ка титули у Мелбурну, потврдивши статус једног од главних фаворита турнира.
Први сет донио је највише неизвјесности. Де Минор је пружио снажан отпор и држао прикључак све до самог финиша, али је Алкараз у кључним тренуцима направио разлику и преломио сет у своју корист резултатом 7:5.
Сет је трајао нешто више од сат времена, што најбоље говори о жестини борбе.
У другом сету виђена је доминација Шпанца. Алкараз прави два брејка, рутински контролише ритам меча и за свега 45 минута долази до сета – 6:2.
Трећи сет протекао је у потпуној контроли Алкараза. Де Минор је рано изгубио сервис, а иако је имао покушај повратка већ у наредном гему, није успио да озбиљније запријети.
Свој сљедећи сервис гем Алкараз добија без изгубљеног поена, а сигурном игром направио је најбољи резултат у мечу – 6: 1.
Алкараза у полуфиналу чека трећи тенисер свијета Александар Зверев. Нијемац је савладао Американца Лернера Тијена са 3:1 у сетовима.
