Шелтон преокретом избацио Руда, иде у четвртфинале Аустралије

Извор:
АТВ
26.01.2026
13:30
Коментари:0
Американац Бен Шелтон савладао је Каспера Руда за четвртфинале Аустралијан опена резултатом 3:1.
Норвежанин Каспер Руд је повео у сетовима, али је Шелтон стигао до преокрета.
У првом сету на други сервис Американца Каспер Руд прави брејк и долази до предности од 3:1 коју чува до краја сетва.
Други сет није донио олакшање ниједном тенисеру. Све се ријешило у самом финишу када је Руд сервирао за за 5:5, али је Шелтон добром игром успио да направи брејк и донесе поравнање на мечу.
Трећи сет Шелтон рјешава поново пред сами финиш. Прави брејк на 5:3 и својим сигурним сервисом доноси преокрет. У четвртом сету сигурна игра довела га је до пласмана у четвртфинале Аустралијан опена.
Шелтон ће у четвртфиналу играти против Италијана Јаника Синера.
Најновије
Најчитаније
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Тренутно на програму