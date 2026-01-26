Logo
Шелтон преокретом избацио Руда, иде у четвртфинале Аустралије

АТВ

26.01.2026

13:30

Американац Бен Шелтон савладао је Каспера Руда за четвртфинале Аустралијан опена резултатом 3:1.
Фото: Tanjug/AP/Aaron Favila

Норвежанин Каспер Руд је повео у сетовима, али је Шелтон стигао до преокрета.

У првом сету на други сервис Американца Каспер Руд прави брејк и долази до предности од 3:1 коју чува до краја сетва.

Други сет није донио олакшање ниједном тенисеру. Све се ријешило у самом финишу када је Руд сервирао за за 5:5, али је Шелтон добром игром успио да направи брејк и донесе поравнање на мечу.

Трећи сет Шелтон рјешава поново пред сами финиш. Прави брејк на 5:3 и својим сигурним сервисом доноси преокрет. У четвртом сету сигурна игра довела га је до пласмана у четвртфинале Аустралијан опена.

Шелтон ће у четвртфиналу играти против Италијана Јаника Синера.

