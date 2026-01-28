Logo
Да ли је сигурно јести месо из надуване амбалаже, једна ствар на коју треба обратити пажњу

Да ли је сигурно јести месо из надуване амбалаже, једна ствар на коју треба обратити пажњу
Фото: Pixabay

Сигурно сте се бар једном у продавници запитали шта значи када се паковање меса надува попут балона. Код неких производа, попут чипса, ваздух се намјерно додаје како би се заштитио садржај. Али код свјеже хране, попут меса, прича је другачија.

Надувана амбалажа може указивати на кварење, али понекад је то само посебна техника паковања. Стручњаци објашњавају како разликовати ова два случаја и да ли је такво месо безбједно за јело, пише Simply Recipes.

Зашто се амбалажа надува?

Кварљива храна, попут меса и сира, брзо се квари због раста бактерија и плијесни када је изложена ваздуху. Да би продужили свјежину производа, произвођачи понекад користе паковање у модификованој атмосфери (MAP), које мијења састав гасова унутар паковања. Као резултат тога, такво паковање понекад изгледа надувено.

„Ако оток није део МАП амбалаже, онда је то обично дјеловање микроорганизама", објашњава Мартин Бакнаваџ, стручњак за безбједност хране на Универзитету Пен Стејт. „Ово се може десити са класичним паковањем на стиропорним подлогама, али и са вакуумски затвореним производима."

MESO-250925

Друштво

Више од 400 узорака меса у БиХ пало на анализама

Кисеоник је један од главних фактора који подстиче кварење хране јер погодује расту микроорганизама и губитку хранљивих материја. Како се бактерије размножавају, оне ослобађају гасове, попут угљен-диоксида, који се акумулирају у затвореној амбалажи и узрокују њено бубрење.

„Бактерије, баш као и људи, производе отпадне производе, укључујући гасове, након што 'сваре' храну", каже микробиолог Џејсон Тетро. „У затвореном паковању, ови гасови немају гдје да побјегну, па временом амбалажа бубри. У таквом случају, амбалажа често има веома непријатан мирис."

Да ли је такво месо добро за јело?

„Чак и ако се амбалажа надувала због раста микроба, месо технички и даље може бити безбједно за јело, иако искуство вјероватно неће бити пријатно", каже Џејкоб Туел, ванредни професор на Државном универзитету Северозападног Мисурија. Он саветује да се упореди више паковања истог производа у продавници — ако су сва подједнако надувана, вјероватно је у питању намјерно паковање.

przenje hrane ulje mast

Савјети

Трик за најукусније шницле: Ево шта обавезно требате додати у месо

Поред тога, он препоручује да се обрати пажња на друге знаке кварења, као што су необична боја, непријатан мирис или слузава текстура. Ако примјетите било који од ових знакова заједно са надувеном амбалажом, месо треба бацити без размишљања.

„Ситуацију додатно компликује чињеница да бактерије које изазивају кварење хране често нису исте бактерије које изазивају болести код људи", напомиње Туел. „Патогене бактерије се обично брже размножавају на вишим температурама, због чега је изузетно важно месо стално држати на хладном."

Боље спријечити него лијечити

Да бисте били сигурни, стручњаци савјетују да избегавате куповину и конзумирање меса у необично надувеном паковању. „Ако надимање није дио предвиђеног процеса паковања, већ је резултат микробног кварења, наш савјет је да избјегавате јело меса", каже Бакнавиџ. „То је знак да је процес кварења увелико узнапредовао."

(индекс)

