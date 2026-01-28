Стигле прве реакције на филм Свадба: "Чак ми ни форе са усташама, четницима и Томпсоном нису биле претјеране"

28.01.2026
12:37
Коментари:1
Филм „Свадба“ Игора Шерегије, комедија о љубави између Хрватице и Србина, освојио је хрватску публику, а први коментари након премијере указују да би могао постати један од најзапаженијих регионалних филмова у посљедње вријеме.
Филм „Свадба“ већ се након премијере издваја као један од најпретраживанијих домаћих филмских наслова на интернету, што показују бројне објаве, коментари и дискусије на друштвеним мрежама и форумима.
У уторак је одржана хрватска премијера филма „Свадба“ Игора Шерегије, комедије која је одмах постала тема разговора публике и медија.
Премијеру су испратиле бројне реакције гледалаца, а утисци са загребачке пројекције брзо су се проширили интернетом, гдје се филм описује као „типична, али модерна балканска комедија“.
Филм прати ситуацију у којој Хрватица остаје трудна са Србином, а двије породице се припремају за свадбени спектакл који обећава смијех, тензију и препознатљив балкански хумор. Већ у претпродаји продат је импресиван број од преко 41.000 улазница, што потврђује велико интересовање публике и прије званичне премијере. Београдска публика имаће прилику да филм погледа 28. јануара у Сава центру, гдје су карте већ распродате.
Податак о броју продатих улазница често се наводи у претрагама и медијским објавама као један од кључних показатеља успјеха филма „Свадба“.
„Свадба“ успијева да споји класичне балканске теме са савременим хумором. Кроз сукобе, културне разлике и неспоразуме, филм показује колико су љубав и породица универзалне теме, чак и када их окружују предрасуде и стереотипи.
Гледаоци у коментарима истичу да филм не покушава да поучи, већ кроз хумор и свакодневне ситуације приказује односе који су познати многим породицама на Балкану.
Један од првих гледалаца на загребачкој премијери је на Redditu коментарисао:
„Филм је феноменалан! Глумци су бриљирали, Сека Саблић је права звијезда, а хумор је таман, без претјеривања. Смијала сам се од почетка до краја.“
Култура
Објављене номинације за Оскара: Доминација једног филма
Публика је посебно похвалила аутентичност ликова и балкански хумор који не прелази границу провокације, чак ни када се дотичу осјетљивих тема као што су националне разлике и историјске тензије. Пјесма „Тежак живот“ постала је хит међу гледаоцима, додатно наглашавајући комични тон филма.
Пјесма се у бројним коментарима и претрагама помиње као један од најупечатљивијих детаља филма, који доприноси његовој препознатљивости.
Игор Шерегија, познат по осјећају за детаљ и балансирању хумора са озбиљним темама, успио је да створи остварење које је истовремено забавно и емотивно. Главни ликови у филму су Рене Биторајац који тумачи лик Хрвата Миљенка Лончарића и Драган Бјелогрлић који тумачи лик Вука Димитријевића, српског министра. Поред њих се појављују још звучних имена као што је Срђан Жика Тодоровић, Јелисавета Сека Саблић, Анђелка Стевић Жугић, Весна Тривалић, Линда Бегоња, Ника Грбеља, Роко Сикавица и други.
У онлајн дискусијама често се издваја управо глумачка игра као један од главних разлога позитивних реакција публике.
– „Ово је балканска комедија која није само смешна, већ и паметна. Филм игра на карту препознатљивог културног контекста, али успијева да остане забаван и за млађу публику“, оцијенио је један гледалац.
Иако неки коментари указују на то да хумор у филму понекад зависи од псовки и клишеа, већина публике признаје да је „Свадба“ пријатна за гледање и идеална за заједничке одласке у биоскоп. Тема тензија између Хрвата и Срба, иако већ обрађивана у регионалној кинематографији, код Шерегије добија лакши и приступачнији тон.
Управо због те комбинације познатих тема, савременог хумора и снажних реакција публике, филм „Свадба“ све чешће се помиње као потенцијални биоскопски хит у региону.
Филм „Свадба“ прати љубавну причу Хрватице и Србина чија веза улази у нову фазу након што она остане трудна. Оно што је за њих двоје природан корак напријед, за њихове породице постаје извор бројних неспоразума, тензија и комичних ситуација.
Одлука да се организује свадба отвара читав низ сукоба који произлазе из културних разлика, породичних навика, националних предрасуда и неријешених историјских тема. Припреме за венчање постепено се претварају у прави балкански спектакл, у којем свако има своје мишљење, своја правила и своје „обавезне“ обичаје.
С једне стране Рене Биторајац глуми посрнулог хрватског тајкуна који је пред банкротом. На другој страни је Драган Бјелогрлић који глуми српског министра иностраних послова пред изборе у Србији.
Одлучују о организовању двије свадбе, једне српске, друге хрватске. Тада на сцену ступају "свећеник и свештеник". Остало погледајте у кину.
Иако је филм тек изашао оцјена на ИМДБ му је високих 8 на 505 гласова. Ово се често промијени након што филм постане доступан ширим народним масама.
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
45
15
39
15
34
15
25
15
20
Тренутно на програму