Мислио да је освојио награду, а онда је схватио да је покраден

28.01.2026
Један 66-годишњак из Пуле остао је без више стотина еура након што је повјеровао непознатој особи да је освојио вриједну награду. Случај је пријављен полицији која истражује рачуналну пријевару.
Према наводима полиције, мушкарац је јуче примио телефонски позив непознате особе која га је обавијестила да је освојио наградни купон у износу од 4500 еура. Да би му исплатила награду, затражила је податке о његовом банковном рачуну.
Недуго након што му је непозната особа "помогла" приступити мобилној апликацији интернет банкарства, 66-годишњак је примијетио да му на рачуну недостаје новац. Схвативши да је преварен, случај је пријавио полицији.
Полицијска управа истарска поводом овог случаја позива грађане да буду опрезни те да не уступају своје особне податке непознатим особама како не би постали жртве казнених дјела. Подаци о банковним картицама, ПИН броју и ЦВВ броју, као и други особни подаци, не би се требали дијелити.
