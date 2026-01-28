Logo
Мислио да је освојио награду, а онда је схватио да је покраден

28.01.2026

Један 66-годишњак из Пуле остао је без више стотина еура након што је повјеровао непознатој особи да је освојио вриједну награду. Случај је пријављен полицији која истражује рачуналну пријевару.

Насјео на причу о наградном купону

Према наводима полиције, мушкарац је јуче примио телефонски позив непознате особе која га је обавијестила да је освојио наградни купон у износу од 4500 еура. Да би му исплатила награду, затражила је податке о његовом банковном рачуну.

Недуго након што му је непозната особа "помогла" приступити мобилној апликацији интернет банкарства, 66-годишњак је примијетио да му на рачуну недостаје новац. Схвативши да је преварен, случај је пријавио полицији.

Полиција позива на опрез

Полицијска управа истарска поводом овог случаја позива грађане да буду опрезни те да не уступају своје особне податке непознатим особама како не би постали жртве казнених дјела. Подаци о банковним картицама, ПИН броју и ЦВВ броју, као и други особни подаци, не би се требали дијелити.

превара

новац

Хрватска

