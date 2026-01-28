Logo
Алдин Синановић именован за новог в.д. директора ФУП-а

Аваз

28.01.2026

10:51

Алдин Синановић нови в.д. директор ФУП
Фото: Printscreen/BHT

За новог в.д. директора Федералне управе полиције (ФУП) именован је Алдин Синановић, потврђено је за портал „Аваза“.

На овој функцији од 2023. године био је Вахидин Муњић, након чега га је 17. новембра ове године Енес Зељковић.

Крајем јануара, Муњић одлази у пензију.

Затвор

Хроника

Тражио новац за запошљавање у ФУП: Предложен притвор за Махмутовића

Министар унутрашњих послова и директор ФУП-а, према закону не могу бити исте националне припадности, а када је ријеч о избору директора и замјеника директора ФУП-а, запримљене су двије пријаве.

Игор Марић пријавио се за директора ФУП-а, док је за замјеника пријаву предао Вахидин Шахинпашић, а те пријаве ће бити разматране 29. јануара када буде сједница Независног одбора.

Алдин Синановић директор ФУП

