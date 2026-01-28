Алдин Синановић именован за новог в.д. директора ФУП-а

Извор:
Аваз
28.01.2026
10:51
Коментари:0
За новог в.д. директора Федералне управе полиције (ФУП) именован је Алдин Синановић, потврђено је за портал „Аваза“.
На овој функцији од 2023. године био је Вахидин Муњић, након чега га је 17. новембра ове године Енес Зељковић.
Крајем јануара, Муњић одлази у пензију.
Хроника
Тражио новац за запошљавање у ФУП: Предложен притвор за Махмутовића
Министар унутрашњих послова и директор ФУП-а, према закону не могу бити исте националне припадности, а када је ријеч о избору директора и замјеника директора ФУП-а, запримљене су двије пријаве.
Игор Марић пријавио се за директора ФУП-а, док је за замјеника пријаву предао Вахидин Шахинпашић, а те пријаве ће бити разматране 29. јануара када буде сједница Независног одбора.
Савјети
1 ч0
Тенис
2 ч1
Регион
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
35
12
16
12
08
11
56
11
56
Тренутно на програму