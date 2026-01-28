Logo
Делегација Републике Српске са Елкином

28.01.2026

11:13

Делегација Републике Српске са Елкином
Фото: АТВ

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик састали су се данас у Израелу са послаником Кнесета из странке Нова нада Зеевом Елкином.

Тренутно Елкин обавља функцију министра у Влади Израела у оквиру Министарства финансија, односно министра задуженог за националне пројекте и реконструкцију након ратних разарања.

Предсједник Кнесета Амир Охана сутра ће, на свечаној церемонији, уручити предсједнику СНСД-а Милораду Додику веома значајно признање медаљу за његовање добрих односа са Израелом - "Јаботинскy Призе фор Либертy".

Након свечане церемоније, делегација Републике Српске састаће се са министром спољних послова Израела Гидеоном Саром.

У делегацији Републике Српске је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

Милорад Додик

Израел

