Logo
Large banner

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

28.01.2026

15:47

Коментари:

1
Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена
Фото: АТВ

Највећа појединачна нето плата у Републици Српској током прошле године исплаћена је у Источном Новом Сарајеву и износила је чак 186.673 КМ, а остварена је у области неспецијализоване трговине на велико.

Највећа појединачна нето плата у Републици Српској током прошле године исплаћена је у Источном Новом Сарајеву и износила је чак 186.673 КМ, а остварена је у области неспецијализоване трговине на велико, потврђено је из Пореске управе Републике Српске.

На другом мјесту налази се плата исплаћена у Бањалуци у износу од 157.702 КМ, у д‌јелатности осталих услужних д‌јелатности које се односе на информационе технологије.

Трећа највећа плата долази из Добоја, гд‌је је у области вађења украсног камена и камена за грађевинарство, укључујући кречњак, исплаћено 123.310 КМ.

Срушила се скела

Регион

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

Четврта по висини плата исплаћена је такође у Бањалуци и износила је 111.221 КМ, а ријеч је о д‌јелатности осталог новчаног пословања (посредовање).

Према подацима Пореске управе РС, међу десет највећих плата нашле су се још:

Источно Ново Сарајево – 94.645 КМ (неспецијализована трговина на велико)

Бањалука – 90.615 КМ (остало новчано пословање – посредовање)

Бањалука – 90.248 КМ (изнајмљивање и давање у закуп машина и опреме)

Нови Град – 89.162 КМ (вађење украсног камена и камена за грађевинарство)

Бањалука – 86.864 КМ (остало новчано пословање – посредовање)

Источно Ново Сарајево – 86.064 КМ (остале информационе услужне д‌јелатности)

Подијели:

Тагови:

новац

Плата

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Амазон отпушта 16.000 радника

Економија

Амазон отпушта 16.000 радника

4 ч

0
Цијене карата за летове Рајанера скупље него што је планирано

Економија

Цијене карата за летове Рајанера скупље него што је планирано

7 ч

0
Русија открила нови план! Овај потез ће промијенити економску слику свијета

Економија

Русија открила нови план! Овај потез ће промијенити економску слику свијета

9 ч

0
Nafta postrojenje

Економија

Расте цијена нафте

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner