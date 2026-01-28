Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

28.01.2026
Највећа појединачна нето плата у Републици Српској током прошле године исплаћена је у Источном Новом Сарајеву и износила је чак 186.673 КМ, а остварена је у области неспецијализоване трговине на велико, потврђено је из Пореске управе Републике Српске.
На другом мјесту налази се плата исплаћена у Бањалуци у износу од 157.702 КМ, у дјелатности осталих услужних дјелатности које се односе на информационе технологије.
Трећа највећа плата долази из Добоја, гдје је у области вађења украсног камена и камена за грађевинарство, укључујући кречњак, исплаћено 123.310 КМ.
Четврта по висини плата исплаћена је такође у Бањалуци и износила је 111.221 КМ, а ријеч је о дјелатности осталог новчаног пословања (посредовање).
Према подацима Пореске управе РС, међу десет највећих плата нашле су се још:
Источно Ново Сарајево – 94.645 КМ (неспецијализована трговина на велико)
Бањалука – 90.615 КМ (остало новчано пословање – посредовање)
Бањалука – 90.248 КМ (изнајмљивање и давање у закуп машина и опреме)
Нови Град – 89.162 КМ (вађење украсног камена и камена за грађевинарство)
Бањалука – 86.864 КМ (остало новчано пословање – посредовање)
Источно Ново Сарајево – 86.064 КМ (остале информационе услужне дјелатности)
