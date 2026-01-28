Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

28.01.2026
Друштвеним мрежама проширио се снимак на којем се види како је на градилишту новог Ребра у Загребу дошло до урушавања грађевинске конструкције.
Из КБЦ-а Загреб потврдили су је дошло до урушавања скеле.
Наводе како није било повријеђених особа.
"Извјештавамо вас како се на градилишту фазе III развоја КБЦ-а Загреб догодио инцидент урушавања скеле, али није било повријеђених особа нити угрожавања пацијената, запослених или посјетилаца болнице. Радови на обнови и проширењу болнице изводе се путем овлаштеног извођача радова, који је у цијелости одговоран за организацију градилишта, сигурност на раду те санацију настале ситуације", кажу из КБЦ за 24сата.хр.
Извођач је, наводе, одмах по догађају приступио осигурању подручја и подузео све потребне мјере како би се спријечиле било какве даље опасности.
"КБЦ Загреб је у сталној комуникацији с извођачем те надлежним службама, а сигурност пацијената и запосленика остаје наш апсолутни приоритет. Рад болнице одвија се редовно и без прекида", додају из КБЦ-а.
