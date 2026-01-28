Logo
Амазон отпушта 16.000 радника

28.01.2026

14:08

Амазон отпушта 16.000 радника
Фото: Pixabay

Америчка компанија Амазон саопштила је данас да ће у најновијој рунди смањења броја запослених отпустити око 16.000 радника, чиме се надовезује на октобарски талас отказа, када је без посла остало 14.000 људи.

Потпредсједница Амазона Бет Галети навела је у блогу да ће погођени запослени у Сједињеним Америчким Државама имати 90 дана да потраже нову позицију унутар компаније.

Они који не успију или не желе нову позицију добиће отпремнину, подршку у тражењу посла и здравствене бенефиције, преноси АП.

Галети је додала да ће Амазон наставити запошљавање и улагања у стратешке секторе и функције које сматра кључним за будућност компаније.

Број запослених у Амазону током пандемије вируса корона удвостручио се, пошто су милиони људи остали код куће и повећали онлајн куповину, преноси Тан‌југ.

У наредним годинама, велике технолошке и малопродајне компаније почеле су да смањују број запослених како би прилагодиле трошкове.

Извршни директор Амазона Енди Џеси раније је упозорио да ће развој вјештачке интелигенције смањити потребу за радном снагом у корпоративном сектору.

У посљедње вријеме и друге технолошке компаније најавиле су отпуштања, међу њима Мета, Пинтерест, Аутодеск и АСМЛ, пренијели су медији.

