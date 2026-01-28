Logo
Large banner

Трамп: Америчка морнарица спремна за операцију у Ирану сличну оној у Венецуели

Извор:

СРНА

28.01.2026

15:09

Коментари:

0
Трамп амерички предсједник
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Флота бродова Ратне морнарице САД, предвођена носачем авиона "Абрахам Линколн", спремна је за операцију у Ирану сличну оној која је извршена у Венецуели, поручио је амерички предсједник Доналд Трамп.

Он је на мрежи Социјална истина написао да се ради о флоти која је већа од оне која је послата у Венецуелу у операцију која је резултирала хапшењем предсједника Николаса Мадура.

Столица-вјежбање

Здравље

Три вјежбе због којих ћете до прољећа бити у топ форми

Трамп је изразио наду да ће власти Ирана "брзо доћи за преговарачки сто" и да ће преговарати о поштеном споразуму, који подразумијева одустајање Техерана од нуклеарног оружа и који ће бити добар за све стране.

- Вријеме истиче и заиста је кључно! - навео је Трамп.

Амерички лидер подјетио је да су САД у јуну прошле године понудиле Ирану споразум о нуклеарном програму, али је Техеран то одбио и зато је Вашингтон извршио нападе на нуклеарна постројења у Ирану.

Весна Меденицa

Регион

Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије

- Сљедећи напад биће много гори! Немојте да се понови - запријетио је Трамп.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Иран

Venecuela

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

pronadjeno tijelo u miljacki

Хроника

Узнемирујући призори у Сарајеву: У кориту Миљацке пронађено тијело

52 мин

0
Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Занимљивости

Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

59 мин

0
Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

Србија

Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

1 ч

0
Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.

Тенис

Синер о Ђоковићу: "Несрећан случај"

1 ч

0

Више из рубрике

Званично: У пензију са 70 година

Свијет

Званично: У пензију са 70 година

1 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Свијет

ЕУ први пут разматра посебну визу за возаче камиона: Да ли се назире крај агоније

2 ч

0
Искра (43) отела сина испред вртића, полиција трага за њима: "Опасна је по себе и друге"

Свијет

Искра (43) отела сина испред вртића, полиција трага за њима: "Опасна је по себе и друге"

3 ч

0
Милиони у Њемачкој имаће мање плате - чак 164 евра мање на мјесец

Свијет

Милиони у Њемачкој имаће мање плате - чак 164 евра мање на мјесец

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

48

Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

15

47

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

15

45

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

15

39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

15

34

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner