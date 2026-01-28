Трамп: Америчка морнарица спремна за операцију у Ирану сличну оној у Венецуели

Извор:
Флота бродова Ратне морнарице САД, предвођена носачем авиона "Абрахам Линколн", спремна је за операцију у Ирану сличну оној која је извршена у Венецуели, поручио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Он је на мрежи Социјална истина написао да се ради о флоти која је већа од оне која је послата у Венецуелу у операцију која је резултирала хапшењем предсједника Николаса Мадура.
Трамп је изразио наду да ће власти Ирана "брзо доћи за преговарачки сто" и да ће преговарати о поштеном споразуму, који подразумијева одустајање Техерана од нуклеарног оружа и који ће бити добар за све стране.
- Вријеме истиче и заиста је кључно! - навео је Трамп.
Амерички лидер подјетио је да су САД у јуну прошле године понудиле Ирану споразум о нуклеарном програму, али је Техеран то одбио и зато је Вашингтон извршио нападе на нуклеарна постројења у Ирану.
- Сљедећи напад биће много гори! Немојте да се понови - запријетио је Трамп.
