Logo
Large banner

Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

Извор:

Телеграф

28.01.2026

14:48

Коментари:

0
Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

У Вишем суду у Београду у четвртак, 29. јануара би требало да почне поновљено суђење Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дечака К.К. који је 3. маја 2023. године у Основној школи "Владислав Рибникар" убио деветоро деце, чувара школе и ранио још петоро деце и наставницу историје.

На почетку суђења би оптужени требало да се изјасне о кривици.

Очекује се да Миљана Кецмановић дође са слободе, док ће њеног супруга довести из притвора у ком се налази од хапшења 3. маја 2023. године.

Први првостепени поступак је био затворен за јавност, али су медији пренијели да су Кецмановићи негирали кривицу.

Главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић је за Тан‌југ у децембру када је био заказан почетак суђења рекао да од поновљеног поступка очекује да ће бити максимално ефикасан и да ће бити спроведен без одуговлачења.

"Такође, Више јавно тужилаштво у Београду очекује да ће Виши суд поново донети осуђујућу пресуду и да ће окривљене, у складу са прикупљеним доказима и степеном њихове кривице, осудити на максималне затворске казне, као што то тужилаштво предлаже од самог почетка поступка и на чему ће инсистирати до краја", рекао је тада Стефановић.

Суђење се понавља јер је Апелациони суд у Београду укинуо првостепену пресуду којом су Кецмановићи били осуђени на вишегодишње казне и наложио да се понови суђење.

Владимир Кецмановић је првостепеном пресудом за кривична дјела занемаривање и злостављање малољетног лица и тешко дјело против опште сигурности, био осуђен на казну затвора од 14 и по година, док је његова супруга Миљана Кецмановић за кривично дјело занемаривање и злостављање малољетног лица била осуђена на казну затвора од три године.

Поред кривичног поступка против Кецмановића се водило и пет парничних поступака по тужбама чланова породице убијених и рањених, а који су сви првостепено окончани.

Дјечак К. К, који у вријеме извршења овог злочина није имао навршених 14 година, па самим тим није кривично одговоран, пуцао је 3. маја у школи из два очева пиштоља која је узео 1. маја 2023. године.

Он их је тог дана ставио у свој ранац, отишао у школу и током првог часа убио 10 особа и ранио још петоро дјеце и наставницу историје.

Подијели:

Таг:

Коста Кецмановић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тадија Пантић

Србија

Ухапшен убица вође навијача Партизана

5 ч

0
Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)

Србија

Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)

7 ч

0
Преминула Милица Мила Кнежевић

Србија

Преминула Милица Мила Кнежевић

22 ч

0
Кулен из Баната стигао до Мадагаскара: Смијали се Ивану, а сад осваја свијет

Србија

Кулен из Баната стигао до Мадагаскара: Смијали се Ивану, а сад осваја свијет

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

48

Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

15

47

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

15

45

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

15

39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

15

34

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner