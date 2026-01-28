Logo
Званично: У пензију са 70 година

28.01.2026

14:07

Фото: АТВ

Данска је одлучила да ће њени грађани моћи да се пензионишу са 70 година. У међувремену, радници у другим земљама ЕУ и даље могу да се пензионишу са 60 година.

Старосна граница за одлазак у пензију у Њемачкој ће се постепено повећавати на 67 година до 2031. године. Само неколико група моћи ће да се пензионише прије 67. године.

Већина људи у Њемачкој може се пензионисати превремено само са смањеном пензијом, најраније са 63 године.

Оно о чему се у Њемачкој само расправља већ је реалност у другим земљама – још виша старосна граница за пензионисање, преноси портал Бизнис.

Данска одлучила о пензији

Данска је одлучила да ће њени грађани моћи да се пензионишу тек са 70 година. Свако ко је рођен послије 31. децембра 1970. године моћи ће да се пензионише тек са 70 година. Данска је тако рекордер са овом старосном границом за пензионисање.

Колика је старосна граница за пензионисање у другим земљама ЕУ?

У неким земљама постоје разлике у старосној граници за пензионисање између мушкараца и жена:

у неким земљама жене могу да се пензионишу већ са 60 година.

  • Белгија – Од 67, постепено повећање до 2030.
  • БиХ – Нема јединствене старосне границе за пензионисање, између 60 и 65, што зависи од различитих фактора
  • Бугарска – Постепено повећање старости за жене на 63, за мушкарце на 65
  • Данска – Од 70, прилагођено очекиваном животном вијеку
  • Њемачка – Од 67, постепено повећање старости за пензионисање до 2031.
  • Естонија – Постепено повећање на 65 до 2026.
  • Финска – 65
  • Француска – 64
  • Грчка – Од 62
  • Ирска – Постепено повећање старости на 68 до 2028.
  • Италија – 67, повећање повезано са очекиваним животним вијеком
  • Хрватска – Пензионисање са 65 година за мушкарце, повећање на 65 за жене до 2029.
  • Летонија – Повећање на 65 до 2026.
  • Литванија – Регионалне разлике, између 63 и 65
  • Луксембург – Од 65
  • Холандија – Од 67 година повезано са животним вијеком
  • Мађарска – 65 година Од 60 до 70 година
  • Норвешка – Од 67 година
  • Аустрија – 61 година за жене, 65 година за мушкарце
  • Пољска – Жене од 60 година, мушкарци од 65 година
  • Португалија – Од 66 година
  • Румунија – Жене од 61 године, мушкарци од 65 година
  • Србија – Жене од 63,5 година, мушкарци од 65 година
  • Словачка – Од 64 године
  • Словенија – Постепено повећање: 62 године са 40 година радног стажа, 67 година са најмање 15 година радног стажа
  • Шпанија – Постепено повећање на 67 година до 2027. године
  • Шведска – Од 66 година, са смањењем са 62 године
  • Чешка – 65 година

Системи нису јединствени

Поређење које су направили немачки медији показује да пензиони системи у Европи нису ни близу јединствени. На примјер, неке земље имају различите старосне границе за пензионисање за мушкарце и жене. Дужина времена које радници морају да уплаћују у пензионе фондове како би се квалификовали за пензију такође знатно варира.

У неким земљама ЕУ одређене групе могу да се пензионишу раније, старосна граница за пензионисање се постепено прилагођава. У већини земаља превремено пензионисање је могуће уз попусте, а постоје и посебни прописи за дугорочно осигуране особе. Међутим, не постоје само велике разлике у старосној граници за пензионисање, већ и очигледне разлике у износима пензија.

