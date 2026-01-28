Званично: У пензију са 70 година

28.01.2026
Данска је одлучила да ће њени грађани моћи да се пензионишу са 70 година. У међувремену, радници у другим земљама ЕУ и даље могу да се пензионишу са 60 година.
Старосна граница за одлазак у пензију у Њемачкој ће се постепено повећавати на 67 година до 2031. године. Само неколико група моћи ће да се пензионише прије 67. године.
Већина људи у Њемачкој може се пензионисати превремено само са смањеном пензијом, најраније са 63 године.
Оно о чему се у Њемачкој само расправља већ је реалност у другим земљама – још виша старосна граница за пензионисање, преноси портал Бизнис.
Данска је одлучила да ће њени грађани моћи да се пензионишу тек са 70 година. Свако ко је рођен послије 31. децембра 1970. године моћи ће да се пензионише тек са 70 година. Данска је тако рекордер са овом старосном границом за пензионисање.
У неким земљама постоје разлике у старосној граници за пензионисање између мушкараца и жена:
у неким земљама жене могу да се пензионишу већ са 60 година.
Поређење које су направили немачки медији показује да пензиони системи у Европи нису ни близу јединствени. На примјер, неке земље имају различите старосне границе за пензионисање за мушкарце и жене. Дужина времена које радници морају да уплаћују у пензионе фондове како би се квалификовали за пензију такође знатно варира.
У неким земљама ЕУ одређене групе могу да се пензионишу раније, старосна граница за пензионисање се постепено прилагођава. У већини земаља превремено пензионисање је могуће уз попусте, а постоје и посебни прописи за дугорочно осигуране особе. Међутим, не постоје само велике разлике у старосној граници за пензионисање, већ и очигледне разлике у износима пензија.
